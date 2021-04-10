Ahmet Hamdi Çamlı: Laiklik masaya yatırılması gereken bir problemdir

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, sosyal medya hesabından Laiklik meselesiyle ilgili bir paylaşımda bulundu.

Laiklik anlayışının yönetici aklın inisiyatifine terk edilemeyeceğini belirten Çamlı, "Hiçbir ön kabul olmaksızın masaya yatırılması, gözden geçirilmesi gereken, mühim anayasal bir madde ve problemdir" dedi.

10 Nisan 1928 tarihinde anayasadan "Devletin dini, İslam dinidir" maddesinin çıkarıldığını hatırlatan Çamlı, "Laiklik ihdasının 93. yıl dönümü…" notuyla yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Din ve vicdan hürriyeti kostümü ile takdim edilmiş fakat İslâm’ı red, gavurluğu cebr edici, inanca zulüm aracı olarak uygulanışlarına da gani bir şekilde şahit olduğumuz, kılık kıyafete hatta kıla tüye bile burnunu sokucu hale bürünebilen ‘Laiklik’ anlayışı yönetici aklın inisiyatifine terk edilemez.

Hiçbir ön kabul olmaksızın masaya yatırılması, gözden geçirilmesi gereken, mühim anayasal bir madde ve problemdir.

Eşine benzer bir uygulamasına rastlanılmayan uygulamasıyla Türkiye tarihi gayet açık ve ortadadır…"