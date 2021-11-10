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Biyografi Ahmet Hamdi Çamlı kimdir? Ahmet Hamdi Çamlı nereli, kaç yaşında?
Biyografi

Ahmet Hamdi Çamlı kimdir? Ahmet Hamdi Çamlı nereli, kaç yaşında?

Ahmet Hamdi Çamlı Anıtkabir için ne dedi, ne söyledi? Ahmet Hamdi Çamlı, ‘Anıtkabir’in bir köşesinde keşke bir mescid olsaydı’ paylaşımından sonra Ahmet Hamdi Çamlı kimdir, nerelidir, kaç yaşında merak konusu oldu. Ahmet Hamdi Çamlı hangi partiden milletvekili? Ahmet Hamdi Çamlı hangi ilin milletvekili? İşte Ahmet Hamdi Çamlı’nın hayatı, biyografisi.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 13:18:00 - 2021-11-10 13:18:47
Ahmet Hamdi Çamlı kimdir? Ahmet Hamdi Çamlı nereli, kaç yaşında?

Ahmet Hamdi Çamlı kimdir, nerelidir, kaç yaşında merak konusu oldu. Ahmet Hamdi Çamlı hangi partiden milletvekili? Ahmet Hamdi Çamlı hangi ilin milletvekili? İşte Ahmet Hamdi özgeçmişi.

Ahmet Hamdi Çamlı kimdir?

Ahmet Hamdi Çamlı 196 yılında İstanbul Fatih’te doğdu. Siyasi hayatına, 1969'da babasının kuruluşunda bulunduğu ve destek verdiği, Milli Görüş hareketinin lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın önderlik ettiği bağımsız hareketlerin içinde yer alarak başladı. Bu hareketlerin içinde il, ilçe ve genel merkez teşkilatlarında çeşitli görevler ifa etti. İstanbul'da AK Parti İl Genel Meclis Üyeliği ve AK Parti Belediye Meclis Üyeliğine seçildi. Türkiye İzcilik Federasyonu Yönetim Kurulu - İcra Kurulu üyeliği ve Türkiye Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi olarak faaliyetlerini yürüttü. Milletvekili seçilene kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı olarak görev yaptı.

26. ve 27. dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi olarak görev yapmış, Dışişleri Komisyonu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Çamlı, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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