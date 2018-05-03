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Ahmet Hakan'ın yerine geçeceği tarih belli oldu

Doğan Medya'nın Demirören Grubu'na satılmasıyla Kanal D ana haber koltuğundan olan Ahmet Hakan'ın yerine getirilen Buket Aydın, 7 Mayıs Pazartesi günü ekrana çıkmaya başlayacak.

03 Mayıs 2018 Perşembe 15:16
Ahmet Hakan'ın yerine geçeceği tarih belli oldu

Tecrübeli haber spikeri Buket Aydın, 7 Mayıs Pazartesi günü itibariyle Kanal D Ana Haber'de izleyici ile buluşacak.

AHMET HAKAN'IN KOLTUĞUNA OTURACAK

Kanal D Ana Haber, artık Ahmet Hakan yerine Buket Aydın'ın sunumuyla hafta içi her gün saat 18.45'te izleyici ile buluşacak. 

"HER ŞEYİ TOPLAYACAĞIZ"

Buket Aydın, Kanal D Ana Haber ile ekranda olacak olması ile ilgili "Değişimi hep çok sevdim, hayatım boyunca değişimin, devinimin peşinde oldum. Kanal D'de, haberdeki bu değişimin içinde olmak mutluluk verici. Hayatın her alanından haber diyebileceğimiz her şeyi toplayacağız, ekranlarda izleyiciye sunacağız. Çok daha geniş bir kitleye hitap edecek olmak bana büyük heyecan veriyor. Kanal D izleyicileri de bu heyecana ortak olursa ne mutlu bana…" dedi.

 

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 15:16
  1. Aydın
  2. Ahmet Hakan
  3. Kanal D

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