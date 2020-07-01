Ahmet Hakan’ın bugünkü yazı | Ahmet Hakan’ın yazısı bugün neden yok?

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olan ve aynı zamanda gazete yazarlarından olan Ahmet Hakan’ın yazıları okuyucular tarafından takip edilmekte. Ahmet Hakan ‘Gül’ün amacı hamlesi beklentisi taktiği falan’ 30 Haziran’daki yazısında ‘ Abdullah Gül’ün son günlerdeki açıklamalarını değerlendirmiş ve şu kanıya varmıştı: “Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP’nin başını çektiği ittifakın Cumhurbaşkanı adayı olmayı amaçlıyor. En büyük amacı bu.” Ahmet Hakan’ın 1 Temmuz tarihli köşesine bakıldığında bugün yazı yazmadığı görüldü. Ahmet Hakan bazı günlerde yazılarına bir gün de olsa ara vermekte.