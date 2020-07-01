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Medya

Ahmet Hakan’ın bugünkü yazı | Ahmet Hakan’ın yazısı bugün neden yok?

Ahmet Hakan yazıları. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan’ın yazıları okuyucular tarafından merak edilmekte. CNN Türk’te Tarafsız Bölge programın da sunucusu olan Ahmet Hakan kısa cümlelerle gündemi değerlendirmeye çalışıyor. Peki Ahmet Hakan bugün ne yazdı? Ahmet Hakan’ın yazısı bugün neden yok? İşte Ahmet Hakan en son yazısı.

Yeniakit Publisher
2020-07-01 09:06:00 - 2020-07-01 09:07:46
Ahmet Hakan’ın bugünkü yazı | Ahmet Hakan’ın yazısı bugün neden yok?

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olan ve aynı zamanda gazete yazarlarından olan Ahmet Hakan’ın yazıları okuyucular tarafından takip edilmekte. Ahmet Hakan ‘Gül’ün amacı hamlesi beklentisi taktiği falan’ 30 Haziran’daki yazısında ‘ Abdullah Gül’ün son günlerdeki açıklamalarını değerlendirmiş ve şu kanıya varmıştı: “Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP’nin başını çektiği ittifakın Cumhurbaşkanı adayı olmayı amaçlıyor. En büyük amacı bu.” Ahmet Hakan’ın 1 Temmuz tarihli köşesine bakıldığında bugün yazı yazmadığı görüldü. Ahmet Hakan bazı günlerde yazılarına bir gün de olsa ara vermekte.

 

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