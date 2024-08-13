Ahmet Hakan’dan solak ekonomist Özgür Demirtaş’a okkalı şamar! Artık kolay kolay insan içine çıkamaz
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, solak ekonomist Özgür Demirtaş’ı eleştirdi.
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, solak ekonomist Özgür Demirtaş’ı eleştirdi.
Ahmet Hakan, önceki gün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun saat vererek Instagram kısıtlamasının kaldırılacağını açıklamasının ardından sosyal medya hesabından “Instagram’ı açın! Hemen! Şimdi!” paylaşımında bulunan Demirtaş’a yüklendi.
Hakan, “Madem basit bir trol olacaktın bunca tahsile ne gerek vardı?” diye yazdı.
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