Ahmet Hakan'dan Sezer'e çok sert tepki: Keşke susmaya devam etseydin!

Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Engin Yıldırım geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından AYM binasının gece çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak ‘ışıklar yanıyor’ mesajını paylaşmıştır.

Yıldırım’ın vesayet dönemini andıran darbe imalı skandal paylaşımı infiale neden olmuştu.

Tepkilerino dağındaki küstah AYM üyesine destek ise vesayet döneminin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’den geldi.

Eski cumhurbaşkanı AYM binasının ışıklarının yanmasının nedenini 12 Ekim’in Ankara’nın başkent oluşunun 97’nci yılı olmasına bağladı.

Milli meselelerde ağzını bıçak açmayan bir görüş de beyan etmeyen Sezer’in, Yıldırım’ın provokasyon kokan skandal paylaşımına dair açıklamada bulunması Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan’ın tepkini çekti.

"Keşke susmaya devam etseydin!"

Hakan “Susup susup susup ışık olayında konuşmak” başlıklı yazısında Ahmet Necdet Sezer’i sert sözlerle eleştirdi. Hakan "Keşke susmaya devam etseydiniz Ahmet Necdet Sezer! Hiç değilse o efsunkâr gizem havasını sürdürmüş olurdunuz. Hiç değilse manidar bir küslük içinde olduğunuzu düşünürdük. Keşke." ifadelerini kullandı.

İşte Hakan’ın bugünkü yazısından ilgili bölüm;

Sel oldu sustu, deprem oldu sustu.

Seçim oldu sustu, referandum oldu sustu.

Darbe oldu sustu, Ergenekon oldu sustu.

Afrin’de sustu, Libya’da sustu.

10 Kasım’lar, 29 Ekim’ler, 30 Ağustos’lar... Sustu.

Düğün oldu sustu, cenaze oldu sustu.

Dirayetli bir susuştu onunki.

Büyük susuş!

İnatçı bir susuş!

Hepimiz acayip alışmıştık bu büyük sükûta.

Ve fakat...

Bu susuş, dün aniden “küt” diye sona erdi.

İlk kez ama ilk kez suskunluğunu bozdu Ahmet Necdet Sezer.

Bunca suskunluktan sonra kendisinden destansı bir çıkış bekleyenler, maalesef beklediklerini bulamadılar.

Çünkü bunca zaman susan Ahmet Necdet Sezer, suskunluğu şu saçma ışık tartışmasıyla ilgili olarak bozmuştu.

O konuda da söylediği şey, şundan ibaretti:

“12 Ekim Ankara’nın başkent oluşunun 97’nci yılıydı. Bu yüzden Ankara’da tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ışıkları açıktı.”

Söylediği şeyi işittiğim anda...

Şunları mırıldandım:

Keşke susmaya devam etseydiniz Ahmet Necdet Sezer! Hiç değilse o efsunkâr gizem havasını sürdürmüş olurdunuz. Hiç değilse manidar bir küslük içinde olduğunuzu düşünürdük. Keşke.