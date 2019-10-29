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Ahmet Hakan'dan 'Selda Bağcan' tepkisi

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Selda Bağcan’ın metroda çekilen fotoğrafına gelen yorumlara tepki göstererek "Başkaları Ferrari’lerle gezip tozarken bu büyük insanlar belediye otobüsünde...” falan diye ajitasyon çekenler var. Arkadaşlar! Belediye otobüsüne, metroya, metrobüse binmek, düşkünlük alameti değildir. Kendinize gelin." ifadelerini kullandı.

2019-10-29 12:09:00 -
Ahmet Hakan'dan 'Selda Bağcan' tepkisi

Selda Bağcan’ın metroda çekilen fotoğrafına yüzlerce yorum yapıldı.

Hürriyet gazetesi Ahmet Hakan yapılan yorumları eleştirerek "Metroya, belediye otobüsüne binmek düşkünlük müdür?" diye sordu.

"Ajitasyon çekmeyin kendinize gelin!"

Hakan "Bu fotoğrafları yayınlayıp 'Başkaları Ferrari’lerle gezip tozarken bu büyük insanlar belediye otobüsünde...” falan diye ajitasyon çekenler var. Arkadaşlar! Belediye otobüsüne, metroya, metrobüse binmek... Düşkünlük alameti değildir. Kendinize gelin." yorumunda bulundu.

Hakan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle;

- Bir fotoğraf var: Yazar Yavuz Bülent Bakiler, ilerlemiş yaşına rağmen belediye otobüsünde ayakta seyahat ediyor.

- Başka bir fotoğraf: Büyük şair İsmet Özel omzunda çantasıyla belediye otobüsünde. Gözleri nemli değil namlu!

- Ve bir diğer fotoğraf: Dünya starımız Selda Bağcan, metroda oturmuş. Mutlu. Musmutlu. Ve sevecen.

Bu fotoğrafları yayınlayıp...

“Başkaları Ferrari’lerle gezip tozarken bu büyük insanlar belediye otobüsünde...” falan diye ajitasyon çekenler var.

Arkadaşlar! Belediye otobüsüne, metroya, metrobüse binmek... Düşkünlük alameti değildir. Kendinize gelin.

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Yorumlar

Ziya

Neden resim cekipte paylaşmayı düşünmüş biniyorsa her TÜRK vatandasi gibi bine bilir yolculuk yapa bilirdi
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