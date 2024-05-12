Ahmet Hakan'dan Selçuk Tepeli'ye olay tepki: Bu adamın sergilediği sığırlık düzeyiyle yumuşama filan olmaz

Ahmet Hakan, "Taha yerine bir sığırla fotoğrafım olsun isterdim" diyen Selçuk Tepeli için “Sığırla normalleşilmez sığırla kutuplaşılır” ifadelerini kullandı.

Now Haber sunucusu gazeteci Selçuk Tepeli, AK Parti’ye yakın gazetecilerden Taha Hüseyin Karagöz’ün CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret etmesi ve fotoğraf çekmesine tepki göstererek “Ben olsam o fotoğraf yerine bir sığırla fotoğrafım olsun isterdim.” ifadelerini kullandı.

RTÜK, “sığır” göndermesinde bulunan Selçuk Tepeli için inceleme başlattı.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan da köşe yazısında Tepeli'yi ağır bir dille eleştirdi. Hakan, “Sığırla normalleşilmez sığırla kutuplaşılır” başlıklı yazısında, "Bu kaba adamla, bu terbiye yoksunu şahısla ve bu adamın sergilediği sığırlık düzeyiyle normalleşme, yumuşama falan olmaz." dedi.

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İşte o yazı:

“Selçuk Tepeli, televizyon ekranında Özgür Özel’in gazeteci Taha Hüseyin Karagöz’le çektirdiği fotoğrafla ilgili şöyle demiş:

“Ben olsam, bir sığırla fotoğrafım olsun isterdim.”

Bu kaba adamla, bu terbiye yoksunu şahısla ve bu adamın sergilediği sığırlık düzeyiyle normalleşme, yumuşama falan olmaz.

Bu kabalıkla, bu terbiyesizlikle, bu sığırlıkla ancak ve ancak...

Sonsuz ve sımsıkı bir kutuplaşma olur.

Niye yapıyor bu terbiyesizliği Selçuk Tepeli?

Niye yapacak?

Çünkü normalleşme, yumuşama sürecinde işlevsiz kalacağını biliyor.”