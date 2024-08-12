Ahmet Hakan'dan Özgür Demirtaş'a sert tepki: Madem trol olacaktın bunca tahsile ne gerek vardı?
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın ekonomist Özgür Demirtaş'a yönelik, "Madem basit bir trol olacaktın bunca tahsile ne gerek vardı?" ifadelerine, Demirtaş'tan yanıt geldi. Ünlü ekonomist, "Trollere yanıt vermiyorum. İster Baştrol olsun, ister. Başyazar olsun." dedi.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan ile ekonomist Özgür Demirtaş arasında 'trol' polemiği yaşandı.
Ahmet Hakan, önceki gün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun saat vererek Instagram kısıtlamasının kaldırılacağını açıklamasının ardından sosyal medya hesabından “Instagram’ı açın! Hemen! Şimdi!” paylaşımında bulunan ekonomist Özgür Demirtaş’a bugünkü yazısında yüklendi.
"Profesör Trol"
Hakan, "Instagram’ın saat 21.30’da açılacağı belli olduktan sonra... Özgür Demirtaş, sosyal medyadan saat 20.58’de şöyle bağırdı: “Instagram’ı açın! Hemen! Şimdi!' Madem basit bir trol olacaktın bunca tahsile ne gerek vardı?” eleştirisini yaptı.
Hakan'ın eleştirisine Demirtaş'tan yanıt gecikmedi. Demirtaş, paylaşımında Ahmet Hakan'ın adını vermeden cevap verdi.
Özgür Demirtaş, X hesabından şunları yazdı: "Sizlere söz verdim, trollere yanıt vermiyorum. İster Baştrol olsun, ister Başyazar olsun. Sonsuza kadar yanıtsız kalacaklar."
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