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Medya Ahmet Hakan'dan olay yazı! "İmamoğlu'nun bunu yapması..." deyip açıkladı
Medya

Ahmet Hakan'dan olay yazı! "İmamoğlu'nun bunu yapması..." deyip açıkladı

Ahmet Hakan, Ekrem İmamoğlu'nun Anadolu'yu turlamasının ne anlama geldiğini köşesine taşıdı.

Yeniakit Publisher
2023-01-21 10:50:00 -
Ahmet Hakan'dan olay yazı! "İmamoğlu'nun bunu yapması..." deyip açıkladı

Ahmet Hakan, Ekrem İmamoğlu'nun Anadolu'yu turlamasının ne anlama geldiğini köşesine taşıdı. Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

 

"EKREM İMAMOĞLU’NUN ANADOLU’YU TURLAMASI NE ANLAMA GELİYOR

- “Sabredeyim de bir sonraki seçimi alayım” demediği anlamına geliyor.

*

- Masa’ya “Hey! Ben yarıştan kopmadım” mesajı sarkıttığı anlamına geliyor.

*

- Gövde gösterisiyle bir kamusal baskı oluşturmaya çalıştığı anlamına geliyor.

*

- CHP yönetiminin duruma ses çıkaramadığı anlamına geliyor."

 

 

 

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