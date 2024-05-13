Ahmet Hakan’dan olay yazı! Ben hayatımda çok Atatürk tartışması gördüm, ama bu kadar bönünü görmedim

Ahmet Hakan, “Atatürk istismarı”ndan köşe olan sözde Atatürkçü zevatın maskesini indirdi. Nevzuhur dizilerden birinde, işyerinin duvarına Atatürk portresi asan bir kadın ile bundan pek memnun olmayan bir adam arasındaki tartışmadan bahseden Hakan, “Ben hayatımda çok Atatürk tartışması gördüm. Ama bu kadar bönünü, bu kadar içi boşunu, bu kadar lüzumsuzunu, bu kadar tribünlere oynayanını görmedim” dedi. Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

“KIZILLI DİZİLERDEN BİRİNDE BİR ATATÜRK TARTIŞMASI.

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İşyerinin duvarına Atatürk portresi asan bir kadın ile bundan pek memnun olmayan bir adam arasındaki tartışma.

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“Ne o rahatsız mı oldunuz? Sevmiyor musunuz yoksa?” diyor kadın. Adam da hık mık ediyor, “aksesuar” falan diye olaya dalıyor.

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Ben hayatımda çok Atatürk tartışması gördüm.

Ama bu kadar bönünü, bu kadar içi boşunu, bu kadar lüzumsuzunu, bu kadar tribünlere oynayanını görmedim.

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Soruyorum: Hem toplum olarak bizler hem de Atatürk, bu tür şapşallıklara maruz kalmaktan ne zaman kurtulur?

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Cevap veriyorum: Tribünler bu tür bönlüklere prim vermemeye başladığında.”