Ahmet Hakan'dan olay sözler: Cahilsin, küstahsın, kibirlisin

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, seçimlerde halktan yedikleri tokada rağmen bir özeleştiri dahi yapmayan bazı muhalifleri topa tuttu.

Hakan, dikkat çekici yazısında özetle şunları kaydetti:

"Cahilsin... Çünkü desteklediğin tarafta zerre kabahat bulmayıp “Oylarımızı çaldılar” tarzı palavralara sorgusuz sualsiz inanıyorsun.

(...) - Kibirlisin... Çünkü yanlışını kabul etmiyorsun, ikna gücünün eksikliğiyle yüzleşmiyorsun, yetersizliğinin farkında bile değilsin.

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- Küstahsın... Çünkü kendini “aydınlanmış birey”, kendin gibi düşünmeyenleri ise “aydınlanmamış birey” olarak görüyorsun. Üstelik gerekçesizsin.

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- Nobransın... Çünkü sosyal medya linçlerine, Twitter zorbalığına abanıyorsun. Ergen hırçınlığıyla hareket ediyorsun.

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- Safsın... Çünkü kolay kanıyorsun, anında oyuna geliyorsun, hemen inanıyorsun, hiç sorgulamıyorsun. (...)"