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Medya Ahmet Hakan'dan olay sözler: Cahilsin, küstahsın, kibirlisin
Medya

Ahmet Hakan'dan olay sözler: Cahilsin, küstahsın, kibirlisin

Yeniakit Publisher
2023-05-31 13:27:00 -
Ahmet Hakan'dan olay sözler: Cahilsin, küstahsın, kibirlisin

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, seçimlerde halktan yedikleri tokada rağmen bir özeleştiri dahi yapmayan bazı muhalifleri topa tuttu.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, seçimlerde halktan yedikleri tokada rağmen bir özeleştiri dahi yapmayan bazı muhalifleri topa tuttu. 

Hakan, dikkat çekici yazısında özetle şunları kaydetti:

"Cahilsin... Çünkü desteklediğin tarafta zerre kabahat bulmayıp “Oylarımızı çaldılar” tarzı palavralara sorgusuz sualsiz inanıyorsun.

(...) - Kibirlisin... Çünkü yanlışını kabul etmiyorsun, ikna gücünün eksikliğiyle yüzleşmiyorsun, yetersizliğinin farkında bile değilsin.
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*

- Küstahsın... Çünkü kendini “aydınlanmış birey”, kendin gibi düşünmeyenleri ise “aydınlanmamış birey” olarak görüyorsun. Üstelik gerekçesizsin.

*

- Nobransın... Çünkü sosyal medya linçlerine, Twitter zorbalığına abanıyorsun. Ergen hırçınlığıyla hareket ediyorsun.

*

- Safsın... Çünkü kolay kanıyorsun, anında oyuna geliyorsun, hemen inanıyorsun, hiç sorgulamıyorsun. (...)"

 

 

 

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