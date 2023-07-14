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Medya Ahmet Hakan’dan olay Menzil Şeyhi ve Babacan sözleri
Medya

Ahmet Hakan’dan olay Menzil Şeyhi ve Babacan sözleri

Yeniakit Publisher
2023-07-14 13:08:00 -
Ahmet Hakan’dan olay Menzil Şeyhi ve Babacan sözleri

Menzil cemaatinin şeyhi Abdulbaki Erol'un vefatının ardından DEVA Partisi lideri Ali Babacan da bir taziye mesajı paylaştı. Ancak Babacan'ın taziye mesajının altına CHP'liler tepki içerikli yorumlar yaptı. Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan ise CHP'lilerin isyanının asıl suçlusunun Babacan olduğunu belirtti.

Menzil cemaatinin şeyhi Abdulbaki Erol'un vefatının ardından DEVA Partisi lideri Ali Babacan da bir taziye mesajı paylaştı. Ancak Babacan'ın taziye mesajının altına CHP'liler tepki içerikli yorumlar yaptı. Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan ise CHP'lilerin isyanının asıl suçlusunun Babacan olduğunu belirtti. Hakan, yazısında özetle şunları kaydetti:

“Menzil cemaatinin lideri vefat edince...

Ali Babacan, şöyle bir taziye mesajı paylaştı:

*
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“Ebediyete irtihal eden, ülkemizin tasavvuf önderlerinden Seyyid Abdulbaki Erol’a Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.”

*

Paylaşımın altına şöyle bir baktım. Oooo! Tam bir CHP isyanı.

*

“Biz bu adama mı oy verdik?” demeler... CHP yönetimine isyan etmeler... “Bu adam bizim sayemizde Meclis’e 15 milletvekili soktu” diye çıldırmalar...

*

Bu isyanın psikolojik / sosyolojik arka planında Ali Babacan’ın seçimden önce izlediği politik çizgi var.

*

Ali Babacan, seçimden önce muhafazakâr mahalleye seslenmek yerine CHP tabanına kendini sevdirmeye çalışıyordu. Bütün mesajlarını sekülerlere veriyordu. “Ben AK Partililer gibi değilim” algısına abanıyordu. “Beyaz” ve “elitimsi” bir tipleme çiziyordu.

O kadar ki bazı CHP’liler Babacan’ın neredeyse “seküler bir abi”ye dönüştüğüne inanmaya başlamışlardı.

*

Taziye mesajına yönelik isyanın bu kadar büyümesinin nedenlerinden biri de bu sanırım.”

 

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