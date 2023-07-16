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Medya Ahmet Hakan’dan olay Hakan Fidan sözleri! "Sanırım..." deyip duyurdu
Medya

Ahmet Hakan’dan olay Hakan Fidan sözleri! "Sanırım..." deyip duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-07-16 13:15:00 -
Ahmet Hakan’dan olay Hakan Fidan sözleri! "Sanırım..." deyip duyurdu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen 56. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Güneydoğu Asya ülkelerinin dışişleri bakanları ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken’in Endonezya’nın geleneksel çiçek desenli gömlekleriyle iştirak ettiği toplantıda Fidan’ın kıyafet tercihini köşesine taşıyan Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan ise “Bizim Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan takım elbiseden, kravattan ödün vermemiş. Sanırım buna MİT etkisi diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen 56. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Güneydoğu Asya ülkelerinin dışişleri bakanları ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken’in Endonezya’nın geleneksel çiçek desenli gömlekleriyle iştirak ettiği toplantıda Fidan’ın kıyafet tercihini köşesine taşıyan Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan ise “Bizim Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan takım elbiseden, kravattan ödün vermemiş. Sanırım buna MİT etkisi diyebiliriz” ifadelerini kullandı. Hakan, yazısında özetle şunları kaydetti:

“Endonezya'nın başkenti Cakarta’da Güneydoğu Asya ülkelerinin merkezinde olduğu bir kuruluşun dışişleri bakanları toplantısı var. Toplantıya Türkiye ve ABD de bakan düzeyinde katılmış.

Buraya kadar her şey rutin.

*
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Olayı renklendiren unsur fotoğraflarda.

Güneydoğu Asya ülkelerinin dışişleri bakanları, Endonezya’nın geleneksel çiçek desenli gömlekleriyle arzıendam etmişler.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ortama uyum sağlayıp hemen çekmiş üzerine çiçek desenli gömleği.

Bakıyoruz:

Bizim Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan’a. Takım elbiseden, kravattan ödün vermemiş.

*

Ne yalan söyleyeyim, çiçek desenli gömlek ile Hakan Fidan’ı pek bir araya getiremedim.

Sanırım buna MİT etkisi diyebiliriz.”

 

 

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