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Medya Ahmet Hakan’dan o kepazeliğe çok sert tepki: Bana öyle geliyor ki, kendisini tahliye edenlere “nanik” yapmakta
Medya

Ahmet Hakan’dan o kepazeliğe çok sert tepki: Bana öyle geliyor ki, kendisini tahliye edenlere “nanik” yapmakta

Yeniakit Publisher
2024-05-15 15:15:00 -
Ahmet Hakan’dan o kepazeliğe çok sert tepki: Bana öyle geliyor ki, kendisini tahliye edenlere "nanik" yapmakta

Dolandırıcılıktan tutuklu yargılanan Nihal Candan isimli sözde sosyal medya fenomeni, hasta olduğu gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde cezaevinden salıverilmişti. Candan’ın hapisten çıkar çıkmaz orada burada fink atmasına bir tepki de Ahmet Hakan’dan geldi. “Bana öyle geliyor ki Nihal Candan, kendisini tahliye edenlere ‘nanik’ yapmakta” diyen Hakan, Hürriyet’teki yazısında şunları kaydetti:

Dolandırıcılıktan tutuklu yargılanan Nihal Candan isimli sözde sosyal medya fenomeni, hasta olduğu gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde cezaevinden salıverilmişti. Candan’ın hapisten çıkar çıkmaz orada burada fink atmasına bir tepki de Ahmet Hakan’dan geldi. “Bana öyle geliyor ki Nihal Candan, kendisini tahliye edenlere ‘nanik’ yapmakta” diyen Hakan, Hürriyet’teki yazısında şunları kaydetti:

“Nihal Candan, “Bilmem kaç kiloya düştü, ölecek” falan diye cezaevinden tahliye edildi.

*

Fakat maşallah Nihal Candan’a!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Benden çok daha sosyalleşiyor. Güzellik salonlarından hiç çıkmıyor. Katılmadığı Youtube kanalı neredeyse kalmadı. Sürekli geziyor, sürekli konuşuyor. Neredeyse magazin programı sunuculuğu yapacak. Estetik operasyonlarını ihmal etmediğine dair dedikodular var.

*

Bana öyle geliyor ki Nihal Candan, kendisini tahliye edenlere “nanik” yapmakta.”

 

 

 

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