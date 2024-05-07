Ahmet Hakan'dan o kararı alan CHP’li belediyelere çok sert tepki! İkiyüzlülüğe böyle dikkat çekti
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, CHP’li belediyelerin sığınmacıların nikah ücretine zam yapmasına tepki gösterdi.
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, CHP’li belediyelerin sığınmacıların nikah ücretine zam yapmasına tepki gösterdi.
Hakan, CHP’ye geçen belediyelerin sığınmacılara aşırı pahalı nikâh tarifeleri uygulayacaklarını açıkladıklarını hatırlatarak isyan etti.
Hakan, Uşak Belediyesi’ni örnek verdiği yazısında “705 lira olan nikâh ücretini sığınmacılar için 15 bin liraya çıkarmış. Sığınmacıyla evlenen Türk olduğunda tarife nasıl uygulanıyor acaba” dedi.
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