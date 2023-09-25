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Medya Ahmet Hakan’dan Mustafa Sandal’a "İyi Parti" kapağı
Medya

Ahmet Hakan’dan Mustafa Sandal’a "İyi Parti" kapağı

Yeniakit Publisher
2023-09-25 16:06:00 -
Ahmet Hakan’dan Mustafa Sandal’a "İyi Parti" kapağı

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, İyi Parti’den belediye başkan adayı olacağı iddia edilen şarkıcı Mustafa Sandal’a seslendi. Hakan yazısında, “Sakın gaza gelme Mustafa. Konserlerinde hop oturup hop kalkanlardan bile oy alamazsın Mustafa. Yıpranırsın Mustafa. Üzerler seni Mustafa” dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, İyi Parti’den belediye başkan adayı olacağı iddia edilen şarkıcı Mustafa Sandal’a seslendi. Hakan yazısında, “Sakın gaza gelme Mustafa. Konserlerinde hop oturup hop kalkanlardan bile oy alamazsın Mustafa. Yıpranırsın Mustafa. Üzerler seni Mustafa” dedi.

Yerel seçime ittifaksız gireceğini açıklayan İYİ Parti'de sürpriz bir ismin adaylığı kulislerde konuşuluyordu. Şarkıcı Mustafa Sandal, 15 Eylül'de Ankara’da İYİ Parti Genel Merkezi'ne giderek Meral Akşener'i ziyaret etmişti. Sandal'ın, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinden başkan adayı olacağı öne sürülmüştü.

Ahmet Hakan, yazısında şunları kaydetti:

“Buradan Mustafa Sandal’a sesleniyorum: Sakın gaza gelme Mustafa. Pop star olmak ile belediye başkanı olmak arasında sıradağlar vardır Mustafa. Konserlerinde hop oturup hop kalkanlardan bile oy alamazsın Mustafa. Yıpranırsın Mustafa. Üzerler seni Mustafa. Politikacılara güven olmaz, seçim bittikten sonra çöp sepetine basket yaparlar seni Mustafa. Yapma Mustafa. Etme Mustafa.”
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