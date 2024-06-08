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Medya Ahmet Hakan'dan, Meral Akşener'e dikkat çeken çağrı! Keşke bunu açıklasa
Medya

Ahmet Hakan'dan, Meral Akşener'e dikkat çeken çağrı! Keşke bunu açıklasa

Yeniakit Publisher
2024-06-08 16:00:00 -
Ahmet Hakan'dan, Meral Akşener'e dikkat çeken çağrı! Keşke bunu açıklasa

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki bu sürpriz görüşmeyle ilgili Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan bir yazı kaleme aldı. Akşener’in görüşmeye dair sessizliğinin dedikodulara yol açtığını belirten Hakan, farklı çevrelerin çeşitli spekülasyonlar ürettiğini vurguladı. Hakan, bu spekülasyonları bitirmek için Akşener’in görüşme sebebini açıklaması gerektiğini söyledi​​. İşte Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki bu sürpriz görüşmeyle ilgili Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan bir yazı kaleme aldı. Akşener’in görüşmeye dair sessizliğinin dedikodulara yol açtığını belirten Hakan, farklı çevrelerin çeşitli spekülasyonlar ürettiğini vurguladı. Hakan, bu spekülasyonları bitirmek için Akşener’in görüşme sebebini açıklaması gerektiğini söyledi​​. İşte Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü:

"Aslında olaya yaklaşımımız CHP Lideri Özgür Özel’in yaklaşımı gibi olmalı.

Özgür Özel’in yaklaşımı ne?

Şöyle:
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*

“Normali budur kardeşim. Siyasiler birbirleriyle görüşmelidirler. Geçmişte kötü söz söylemişse de aramalılar, sormalılar, görüşmeliler.”

*

Fakat şöyle bir durum var:

*

Normalleşme olgusuna hepimiz Özgür Özel kadar uyum sağlayamadığımız için hâlâ bu tür görüşmeleri aşırı yadırgama aşamasındayız.

*

Meral Akşener’in derin sessizliği ise...

Bazı dedikodu, sallama, üfürme meraklılarını alabildiğine kışkırtmış durumda.

*

Kimi “Oğlunu Paris’e büyükelçi yapmak istiyor, o yüzden görüştü” diyor.

Kimi “Cumhurbaşkanı yardımcısı olmak istiyor, o yüzden görüştü” diyor.

Kimi “İYİ Parti’yi Cumhur İttifakı’na sokmak istiyor, o yüzden görüştü” diyor.

*

Bütün bu dedikoduları, sallamaları, üfürmeleri bitirecek tek bir yol var:

Meral Akşener’in sebeb-i ziyaretini açıklaması."

 

 

 

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