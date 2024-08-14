Ahmet Hakan'dan, İran'a ağır tokat: İşte böyle madara olursunuz

Ahmet Hakan, İsrail’de sosyal medyada dönen “Seni İran karşılık verene kadar severim” geyiklerine dikkat çekti. Hakan, intikam arzusunu yüksek sesle dile getirip harekete geçememenin utanç verici olduğunu belirtti. İran’ın bu tutumunun zilletten başka bir şey olmadığını ifade eden Hakan, bu tür söylemlerin sadece komik duruma düşürdüğünü vurguladı. Ahmet Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

"İsrail'de millet kafa buluyormuş.

Sosyal medyada şöyle geyikler çeviriyorlarmış:

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“Beni sonsuza kadar sever misin?” sorusuna...

“Ne sonsuzu? Seni İran karşılık verinceye kadar severim” diye cevaplar veriyorlarmış.

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İntikam arzularınızı bu denli yüksek sesle dile getirip bir fiske bile vuramadığınızda işte böyle madara olursunuz.

Bu zillet, İran’a hiç yakışmıyor."