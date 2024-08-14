  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rusya'dan çılgın Türkiye hamlesi! Tonlarca satın aldılar, 'yetmez' deyip 'gönderin' diyorlar, herkes şaşkın

Karahasanoğlu'dan canlı yayında dikkat çeken açıklamalar! Müslümanlara 'eziklik' uyarısı

Rusya Türkiye'yi mi vuracak? Gizli belgeler gündemi sarstı, Türkiye'deki dört nokta geminin hedefinde

Otoyol projesinde yolsuzluk! 140 milyon Avro altındaki teklifi bozmaya çalışıyorlar

Kassam ve İslami Cihad güçlerini birleştirdi! İsrail'e kabusu yaşatan operasyon

'Gazze'de barış' palavrası! ABD'den katil İsrail’e 20 milyar dolarlık silah onayı

Türk mühendis F-35'in gizli sırrını ifşa etti: Biz olmazsak uçamaz

Mücahitler katil İsrail'e kabusu yaşattı

CHP teşkilatında kavga! Birbirlerini böyle dövdüler

Fenerbahçe denedi ama olmadı! Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
Medya Ahmet Hakan'dan, İran'a ağır tokat: İşte böyle madara olursunuz
Medya

Ahmet Hakan'dan, İran'a ağır tokat: İşte böyle madara olursunuz

Yeniakit Publisher
2024-08-14 10:13:00 -
Ahmet Hakan'dan, İran'a ağır tokat: İşte böyle madara olursunuz

Ahmet Hakan, İsrail’de sosyal medyada dönen “Seni İran karşılık verene kadar severim” geyiklerine dikkat çekti. Hakan, intikam arzusunu yüksek sesle dile getirip harekete geçememenin utanç verici olduğunu belirtti. İran’ın bu tutumunun zilletten başka bir şey olmadığını ifade eden Hakan, bu tür söylemlerin sadece komik duruma düşürdüğünü vurguladı. Ahmet Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

Ahmet Hakan, İsrail’de sosyal medyada dönen “Seni İran karşılık verene kadar severim” geyiklerine dikkat çekti. Hakan, intikam arzusunu yüksek sesle dile getirip harekete geçememenin utanç verici olduğunu belirtti. İran’ın bu tutumunun zilletten başka bir şey olmadığını ifade eden Hakan, bu tür söylemlerin sadece komik duruma düşürdüğünü vurguladı. Ahmet Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

"İsrail'de millet kafa buluyormuş.

Sosyal medyada şöyle geyikler çeviriyorlarmış:

*
ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Beni sonsuza kadar sever misin?” sorusuna...

“Ne sonsuzu? Seni İran karşılık verinceye kadar severim” diye cevaplar veriyorlarmış.

İntikam arzularınızı bu denli yüksek sesle dile getirip bir fiske bile vuramadığınızda işte böyle madara olursunuz.

Bu zillet, İran’a hiç yakışmıyor."

 

 

7
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kdr

İran Müslümandan başka kimseyle savaşmaz.İran ve İsrail birbirlerine alan açmak için havlarlar

Dayi

"Hergele Hakan", bırak İran ı, bırak CHP yi, bırak Imamoglun u millet aç aç. Bunları yaz. Kafanı kuma görüyorsun nereye kadar " hergele".
TÜM YORUMLARA GİT ( 7 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23