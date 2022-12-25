Ahmet Hakan'dan İmamoğlu ve Yavaş'la ilgili şok yazı

Ahmet Hakan, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın neden kendilerini Kemal Kılıçdaroğlu’na sonsuz bir sadakatle bağlı hissetmediklerine açıklık getirdi.

Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"İmamoğlu ve Yavaş, hangi partiden?

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Resmi olarak bakacak olursak tabii ki CHP’liler.

CHP’nin üyesi durumundalar.

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Ama İYİ Parti de üzerlerinde hak iddia ediyor.

“Bizim seçtirdiğimiz başkanlar” diyor kendileri için.

Ki haksız değil İYİ Parti.

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Bu iki başkanın seçilmesinde şüphesiz başka partilerin de katkısı var.

Özellikle İmamoğlu’nun seçilmesinde HDP oylarının önemli bir rol oynadığını kimse inkâr edemez.

İYİ Parti kadar net olmasa da HDP de üstü kapalı hak iddia edebilir yani.

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Bu iki başkanla ilgili temel sorun işte tam da burada.

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Bu başkanlar, sadece CHP’nin gücüyle seçilmedikleri için...

Kendilerini Kemal Kılıçdaroğlu’na sonsuz bir sadakatle bağlı hissetmiyorlar."