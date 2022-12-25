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Medya Ahmet Hakan'dan İmamoğlu ve Yavaş'la ilgili şok yazı
Medya

Ahmet Hakan'dan İmamoğlu ve Yavaş'la ilgili şok yazı

Ahmet Hakan, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın neden kendilerini Kemal Kılıçdaroğlu’na sonsuz bir sadakatle bağlı hissetmediklerine açıklık getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-25 11:14:00 -
Ahmet Hakan'dan İmamoğlu ve Yavaş'la ilgili şok yazı

Ahmet Hakan, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın neden kendilerini Kemal Kılıçdaroğlu’na sonsuz bir sadakatle bağlı hissetmediklerine açıklık getirdi. 

Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

 

"İmamoğlu ve Yavaş, hangi partiden?

*

Resmi olarak bakacak olursak tabii ki CHP’liler.

CHP’nin üyesi durumundalar.

*

Ama İYİ Parti de üzerlerinde hak iddia ediyor.

“Bizim seçtirdiğimiz başkanlar” diyor kendileri için.

Ki haksız değil İYİ Parti.

*

Bu iki başkanın seçilmesinde şüphesiz başka partilerin de katkısı var.

Özellikle İmamoğlu’nun seçilmesinde HDP oylarının önemli bir rol oynadığını kimse inkâr edemez.

İYİ Parti kadar net olmasa da HDP de üstü kapalı hak iddia edebilir yani.

*

Bu iki başkanla ilgili temel sorun işte tam da burada.

*

Bu başkanlar, sadece CHP’nin gücüyle seçilmedikleri için...

Kendilerini Kemal Kılıçdaroğlu’na sonsuz bir sadakatle bağlı hissetmiyorlar."

 

 

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Yorumlar

Gültekin

İmamoğlu ve Mansur Yavaş, bu iki belediye başkanları ve diğerleri, yaptığı bir yanlışlık var, o da, seçildikten sonra oy veren, vermeyen her kesin olduğu gibi seçildikleri, il, ilçe, beldelerin değil aynı zamanda devletin belediye başkanları olduklarını, bütün kesimlere eşit mesafede hizmet üretmeleri gerektiğini, bunlar onlara oy verenleri tercih ettiklerine ve referanslara baktıkları için, bu tür hatalara maruz kalıyorlar.

akesar

Bu kari çok kurnaz ve hin olduğu anlaşılıyor. HCP nin başat üç elemanını birbirine vuruşturup, yormak ve yıpratmak istiyor. Sonra da aradan sıyrılıp kendi aday olmak istiyor gibi hissediyorum. "Ben başbakan olacağım" repliği de; bir adım geride durup, fırsat kollamak için olmalı. Herkes biliyor ki BAŞBAKANLIK diye bir makam yok. 15 Temmuz öncesindeki "başbakan olacağım" naraları farklı tbii. Pensilvanya'dan öyle diyorlardı. O da tekrarlıyordu.
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