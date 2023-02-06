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Medya Ahmet Hakan'dan gündemi sarsacak iddia: O iki parti Cumhur İttifakı’na katılabilir
Medya

Ahmet Hakan'dan gündemi sarsacak iddia: O iki parti Cumhur İttifakı’na katılabilir

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, siyasi kulislerden edindiği izlenimleri köşesine taşıdı.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 13:21:00 -
Ahmet Hakan'dan gündemi sarsacak iddia: O iki parti Cumhur İttifakı’na katılabilir

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, siyasi kulislerden edindiği izlenimleri köşesine taşıdı. Hakan, Cumhur İttifakı'nın genişleyeceğini ileri sürdüğü yazısında özetle şunları kaydetti:

"- HÜDA-PAR ile Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı’na katılabilir. Temaslar sürüyor.

- İmamoğlu’nun yakın çevresine “Bu fırsatı kaçırırsam top bir daha ayağıma gelmeyebilir” dediği söyleniyor.

- Erdoğan’ın Bahçeli ile yaptığı görüşmelerin, haftada bire düşebileceğine dair bilgiler geliyor kulağıma."

 

 

 

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