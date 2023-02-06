Ahmet Hakan'dan gündemi sarsacak iddia: O iki parti Cumhur İttifakı’na katılabilir
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, siyasi kulislerden edindiği izlenimleri köşesine taşıdı.
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, siyasi kulislerden edindiği izlenimleri köşesine taşıdı. Hakan, Cumhur İttifakı'nın genişleyeceğini ileri sürdüğü yazısında özetle şunları kaydetti:
"- HÜDA-PAR ile Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı’na katılabilir. Temaslar sürüyor.
- İmamoğlu’nun yakın çevresine “Bu fırsatı kaçırırsam top bir daha ayağıma gelmeyebilir” dediği söyleniyor.
- Erdoğan’ın Bahçeli ile yaptığı görüşmelerin, haftada bire düşebileceğine dair bilgiler geliyor kulağıma."