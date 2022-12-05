Ahmet Hakan'dan gündeme bomba gibi düşecek "BİM" yazısı

Ahmet Hakan, BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç’ın yaptığı ve gündemi oldukça meşgul eden son açıklamaları köşesine taşıdı. Hakan, Hürriyet'teki ses getiren yazısında şunları kaydetti:

"BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç’ın yaptığı açıklamalara ŞOK adlı market zincirinden itiraz geldi.

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ŞOK’un rahatsız olduğu temel unsur, tabii ki Galip Aykaç’ın üslubu.

CHP’ye düşmanlık yapan bir yazı örneği

Galip Bey üslubunu hiç bozmasaydı ve sadece kendilerini ifade etmekle yetinseydi...

Böyle bir ihtilaf çıkmayacaktı.

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Süpermarket zincirleri oluşturmak, bu alanda büyük başarı kazanmak, perakende sektöründe atılım yapmak... Bunlar önemli işler.

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Ancak böyle bir alanda devleşirken...

İletişimi es geçmek olmaz.

İletişim alanı, küçümsenecek, es geçilecek, dudak bükülecek bir alan değildir.

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Bu alana karşı sergilenen kayıtsızlık, binbir emekle kurulan devasa yapının büyük hasarlar almasına yol açabilir.

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Sanırım Galip Aykaç ve BİM yönetimi...

Bugünlerde bir yandan oluşan hasarı tamir etmenin yollarını arıyordur, bir yandan da “iletişim” alanına yatırım yapmaya başlamıştır.

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Son dakika: Galip Aykaç, Gıda Perakendecileri Derneği başkanlığından istifa ettiğini duyurdu. Ama kararının ŞOK’un dilekçesinde yer alan talep ve içerikle hiçbir ilgisi olmadığını özellikle belirterek..."