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Medya Ahmet Hakan'dan gündeme bomba gibi düşecek "BİM" yazısı
Medya

Ahmet Hakan'dan gündeme bomba gibi düşecek "BİM" yazısı

Ahmet Hakan, BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç’ın yaptığı ve gündemi oldukça meşgul eden son açıklamaları köşesine taşıdı.

Yeniakit Publisher
2022-12-05 10:12:00 -
Ahmet Hakan'dan gündeme bomba gibi düşecek "BİM" yazısı

Ahmet Hakan, BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç’ın yaptığı ve gündemi oldukça meşgul eden son açıklamaları köşesine taşıdı. Hakan, Hürriyet'teki ses getiren yazısında şunları kaydetti:
"BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç’ın yaptığı açıklamalara ŞOK adlı market zincirinden itiraz geldi.

*

ŞOK’un rahatsız olduğu temel unsur, tabii ki Galip Aykaç’ın üslubu.

CHP’ye düşmanlık yapan bir yazı örneği

Galip Bey üslubunu hiç bozmasaydı ve sadece kendilerini ifade etmekle yetinseydi...

Böyle bir ihtilaf çıkmayacaktı.

*

Süpermarket zincirleri oluşturmak, bu alanda büyük başarı kazanmak, perakende sektöründe atılım yapmak... Bunlar önemli işler.

*

Ancak böyle bir alanda devleşirken...

İletişimi es geçmek olmaz.

İletişim alanı, küçümsenecek, es geçilecek, dudak bükülecek bir alan değildir.

*

Bu alana karşı sergilenen kayıtsızlık, binbir emekle kurulan devasa yapının büyük hasarlar almasına yol açabilir.

*

Sanırım Galip Aykaç ve BİM yönetimi...

Bugünlerde bir yandan oluşan hasarı tamir etmenin yollarını arıyordur, bir yandan da “iletişim” alanına yatırım yapmaya başlamıştır.

*
Son dakika: Galip Aykaç, Gıda Perakendecileri Derneği başkanlığından istifa ettiğini duyurdu. Ama kararının ŞOK’un dilekçesinde yer alan talep ve içerikle hiçbir ilgisi olmadığını özellikle belirterek..."

 

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Yorumlar

Putsavar

EYYYYYYY KRİPTO CAAHAPELİ ZİNCİR RANTÇILAR.REİSİ SİZE YEDİRTMEYECEĞİZ.GIDADA ENFLASYONU SIFIRLAYAN REİSİM BEYAZ PEYNİRİ 150 YAPAN SİZ CAAAHAAPELİ ZİNCİRCİLER.BİZ BİLİYORUZ SİZN NİYETİNİZİ HADİ ORDAN HADİ ORDAN.ZAFER İSLAMIN ZAFER ERDOĞANIN.EZAN SUSMAYACAK BAYRAK İNMEYECEK.YA HAK

trol warlord

gerğini yap ahmet yoksa amet olursun.
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