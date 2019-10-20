Ahmet Hakan’dan ‘geri vitese taktılar’ diyenlere sert tepki! ‘120 saat bekleyin koçlar’

Türkiye'nin sınır güvenliğini korumak güneyde bulunan terör koridoruna engel olmak için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın 8. gününde Türkiye-ABD arasında mutabakat yapılmış operasyona 5 gün ara verilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD sözünde durmazsa YPG silah bırakıp güvenli bölgeden çekilmezse operasyonun kaldığı yerden devam edeceğini söylese de bazı kesimler skandal açıklamalarla bunu geri vitese takmak olarak nitelendirdi.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında bu tür eleştiriler yönetenlere "“Bik bik” yapmak için 120 saat bekleyin koçlar!" diye cevap verdi.

Hakan'ın yazısında ilgili kısım şu şekilde:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üstelik yabancı gazetecilerin huzurunda şu iki noktanın altını kalın kalın çizdi:

- BİRİNCİ NOKTA: “Amerika, 120 saatlik sürenin sona erdiği salı akşamına kadar bize verdiği sözleri tutabilirse güvenli bölge konusu çözülmüş olacaktır”.

- İKİNCİ NOKTA: “Bu söz yerine getirilmezse 120’nci saatin sona erdiği dakika Barış Pınarı Harekâtı kaldığı yerden çok daha kararlı bir şekilde devam edecektir”.

120 saatin sonunda...

Amerika sözünde durursa...

Sahada askeri mücadeleye gerek kalmadan Türkiye’nin amacı gerçekleşmiş olacak.

“Bik bik” yapmak için 120 saat bekleyin koçlar!

120 saatin sonunda...

Amerika sözünde durmazsa...

Geliyor yine harekât...

“Ateşkes yaptılar! Geri vitese taktılar! Amerika’ya boyun eğdiler! Geri çekilerek zafer kazandık diyorlar!” falan diye bik bik yapıp ortalığı velveleye veren tiplere sesleniyorum:

“Bik bik” yapmak için 120 saat bekleyin koçlar!

Yoksa...

Size yine hüsran, size yine kara günler, size yine mahcubiyet falan düşecek.