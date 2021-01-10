Ahmet Hakan’dan FETÖ'cü Enes’e olay sözler!

Ahmet Hakan, Fettullahçı terör örgütü üyesi olan ve FETÖ'ye sempatisini her fırsatta dile getiren basketbolcu Enes Kanter ile ilgili bir yazı kaleme aldı. Hürriyet'teki köşesinde 'Maklubeci tosun marulcu olmuş' başlığıyla bir yazı yazan Ahmet Hakan, Enes Kanter'in son icraatlarından bahsetti.



Ahmet Hakan'ın Hürriyet'teki köşesinde yer verdiği yazı şöyle;

Maklubeci tosun marulcu olmuş

Fetullah’ın manevi oğlu olarak bilinen, hatta soyadını “Gülen” olarak değiştiren basketbolcu Enes var ya...

İşte o Enes, bir vegan dergisine pozlar vermiş.

*

Maruldan kıyafetler giyerek fotoğraflar çektirmiş.

Ve şu mesajları vermiş:

- Et olumsuz etki yaratıyor.

- İnekler ve tavuklar vahşice öldürülüyor.

- Gençler vegan olmalı.

*

Üvey babası, etli pilavdan yapılan maklubeyi mideye indirirken...

Ve maklubeyi bir tür “örgüt yemeği” haline getirirken...

Örgütün en has elemanlarından Enes’in, maruldan giydiği kıyafetle vegansı şirinlikler yapması karşısında...

“Hadi len” demekten başka bir şey diyemiyorum.