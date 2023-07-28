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Medya Ahmet Hakan’dan, Diyanet İşleri Başkanı’nın kızıyla ilgili olay yorum
Medya

Ahmet Hakan’dan, Diyanet İşleri Başkanı’nın kızıyla ilgili olay yorum

Yeniakit Publisher
2023-07-28 11:55:00 -
Ahmet Hakan’dan, Diyanet İşleri Başkanı’nın kızıyla ilgili olay yorum

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızının esprili bir şekilde euronun 30 lira olmasını eleştirmesini köşesine taşıdı.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızının esprili bir şekilde euronun 30 lira olmasını eleştirmesini köşesine taşıdı. 

Hakan, bugünkü yazısında, "Diyanet İşleri Başkanı’nın kızı Euro’nun alıp başını gitmesi yüzünden yurtdışına çıkamamaktan yakınan esprili bir paylaşım yapmış. Diyanet İşleri Başkanı’nın kızı olmasına rağmen kendisini özgürce ifade etmekten kaçınmaması hoşuma gitti. Demek ki kendisini babasından ayırabilen kişilikli bir insanmış" yorumunu yaptı. 

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın İngilizce öğretmeni olan kızı Feyza Erbaş, döviz kuru arttığı için çocuklarıyla birlikte yurt dışına çıkamadığından yakınmıştı. Bodrum'a tatile giderken sosyal medyadan üç çocuğunun havaalanındaki fotoğrafını paylaşan Erbaş, bugüne kadar 8 yaşındaki kızının 13, beş yaşındaki oğlunun ise iki ülkeyi ziyaret ettiğini belirtmişti.

Erbaş, hiç yurt dışına götüremediği 3 yaşındaki en küçük oğluna hitaben, “Fasulyecim, yüro (Euro) 30 TL maalesef, cennet vatanımızda nereleri görebilirsen artık. Hiç sesini çıkarma" notunu düşmüştü. 
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