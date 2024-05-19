Ahmet Hakan'dan darbeci Çetin Doğan'a efsane kapak! Hazmet bunu artık be adam

Ahmet Hakan, 28 Şubat Davası hükümlüsü eski generallerin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın af yetkisiyle tahliye edilmelerine dair “Verilen karar, şartlara bağlı bir aftır ve kararın altında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası vardır. Çetin Doğan’ın bunu hazmetmesi gerekir.” dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat Davası hükümlülerinden aralarında Çetin Doğan, Çevik Bir, Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Erol Özkasnak ve Cevat Temel Özkaynak'ın da bulunduğu eski generallerin; kalan cezalarını, sürekli hastalık, sakatlık, kocama gibi sebeplerden Anayasa’nın 104. maddesinin 16. fıkrası uyarınca af yetkisini kullanarak kaldırdı.

Eski Orgeneral darbeci Çetin Doğan ise cezaevinden çıkarken yaptığı ilk açıklamada, “Af söz konusu değil doğrudan doğruya Anayasal görevin Cumhurbaşkanı tarafından net olarak yerine getirilmesidir.” herzelerini yumurtladı.

Hürriyet Gazetesi Yazarı Ahmet Hakan da kaleme aldığı yazısında Çetin Doğan’ın açıklamalarını değerlendirdi.

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Doğan’ın cezaevi kapısında yaptığı “Beni Cumhurbaşkanı affetmedi, Cumhurbaşkanı görevini yaptı” tarzındaki açıklamasının, fena halde zorlama ve son derece gereksiz bir açıklama olduğunu vurgulayan Ahmet Hakan, “Sonuçta verilen karar, şartlara bağlı bir aftır ve kararın altında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası vardır. Çetin Doğan’ın bunu hazmetmesi gerekir. Hazımsızlık iyi bir şey değildir.” ifadelerini kullandı.