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Gündem

Ahmet Hakan'dan darbe çağrısına çok sert tepki

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan için Adnan Menderes'i örnek göstererek darbe ve idam tehdidinde bulunan Ragıp Zarakolu için zehir zemberek ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 14:37:00 -
Ahmet Hakan'dan darbe çağrısına çok sert tepki

Ragıp Zarakolu, geçtiğimiz günlerde "Makus kaderden kaçış yok" isimli yazısında darbe çağrısında bulunarak Türkiye'nin ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan için Adnan Menderes'e yapılan hain darbeyi hatırlatmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli iradeyi hiçe sayarak halkın tercihine alenen saygısızlık yapan Zarkolu için harekete geçti ve hakkında dava açtı.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın köşe yazısının gündeminde de bu konu vardı. Darbe söylentilerinin yayılma sebebinin boşu boşuna olmadığını ifade eden Ahmet Hakan, Zarkolu'na sert ifadelerle yüklendi.

İşte Ahmet Hakan'ın yazısından o bölüm:

“NEREDEN çıkarıyorlar darbeyi? Hayali darbe uyduruyorlar” falan diyenler var.

Doğrudur, işin içinde biraz mübalağa var. Ama birader! Mübalağaya zemin olacak türde malzeme de verilmiyor değil hani.

Mesela şöyle şeyler oluyor:

Diller, maalesef darbe imasına kayıyor arada sırada.

Niye? Çünkü darbe karşıtlığı, tam olarak içselleştirilmemiş ki!

Yüreklerin bir köşesinde yer alan “Demokratik yollardan yenemeyiz, o halde başka yollardan yenilsinler” anlayışı, bazen ağızlardan kaçıveriyor.

Bu arada Ragıp Zarakolu gibi çok daha azgın, çok daha pervasız, çok daha utanmaz tipler ise...

İma falan etmeden resmen ve alenen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Sonun Menderes gibi olacak” diye tehditler savurabiliyorlar.

“Nereden çıkarıyorlar darbeyi? Hayali darbe uyduruyorlar” diyenler, sonsuz haklı olmak ve karşı tarafa malzeme vermemek istiyorlarsa...

Şu üç şeyi yapmaları şart:

BİR: Azgınlara anında tepki göstermeliler.

İKİ: Darbe karşıtlığını yeterince içselleştirmeliler.

ÜÇ: Dilleri azıcık da olsa darbe imasına kaymamalı.

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