Ahmet Hakan'dan Cumhuriyet gazetesine tokat! “Üç eşi var” dedikleri adam meğer...

Yeniden Refah Partisi’nden Konya milletvekili seçilen Ali Yüksel’in biri resmi nikahlı ikisi dini nikahlı 3 eşinin olduğu iddia edilmişti. Cumhuriyet gazetesini eleştiren Ahmet Hakan, "Üç eşli dediğiniz adam şu anda evli bile değilmiş" deyip gerçekleri yazdı.

Hakan, yazısında şunları kaydetti:

"Habere konu olan kişiyle konuşmak yok. Habere sağlam bir dayanak aramak yok. Haberin tüm unsurlarını oluşturma çabası yok.

Peki ne var? 'Salla gitsin' var.

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Nasıl olsa sorgusuz sualsiz inanmaya hazır bir kitle var. Hatta bu haberi sorgusuz sualsiz tekrar edecek yüzlerce haber mecrası var. Hatta ve hatta bu haberi doğru kabul edip söz konusu kişiye saydıracak onlarca siyasetçi var.

Oysa tam bu sırada 'üç eşli' dedikleri adam 'haber baştan sona yalan' diyor ama kimin umurunda?

Ali Yüksel’in açıklamasına bakın:

'1971’de evlendiğim eşim 2005’te vefat etti. 2006’da evlendiğim eşimden de 2018 yılında ayrıldım.'

Bu açıklamaya göre...

'Üç eşi var' dedikleri adam şu anda evli bile değilmiş. Resmen ve alenen bekâr hayatı yaşıyormuş."