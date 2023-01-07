Ahmet Hakan'dan bomba Davutoğlu yazısı

Ahmet Hakan, “Genel başkanlar, doğrudan karar süreçlerinin içinde imza yetkisine sahip olarak bulunacak. Her stratejik kararda cumhurbaşkanı kadar imza yetkisine sahip olacaklar” ifadelerini kullanan Ahmet Davutoğlu'nun altılı masa karşıtı kesime bulunmaz bir malzeme verdiğini belirtti. Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Malzemeyi veren isim: Ahmet Davutoğlu.

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Şöyle demiş:

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“Genel başkanlar, doğrudan karar süreçlerinin içinde imza yetkisine sahip olarak bulunacak. Her stratejik kararda cumhurbaşkanı kadar imza yetkisine sahip olacaklar.”

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Cumhur İttifakı’nın seçim kampanyası açısından nasıl da bulunmaz bir malzeme bu.

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Al bu malzemeyi... Afiş yap.

Al bu malzemeyi... Kampanya filmi yap.

Al bu malzemeyi... Üstüne destan yaz.

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Çünkü bu malzeme bize diyor ki...

Eğer Millet İttifakı’nın adayı kazanırsa...

Bir cumhurbaşkanı olmayacak.

Tam yedi cumhurbaşkanı olacak.

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Bir mahallenin bile iki muhtarla yönetilemeyeceğini bilmiyor mu bunlar?"