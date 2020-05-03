Ahmet Hakan'dan, "Akıl vermenden bıktık" diyen CHP'li Engin Özkoç'a cevap

CHP Sakarya Milletvekili ve Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a CHP ile ilgili yazıları nedeniyle sert tepki göstermişti.

"CHP'ye akıl vermenden bıktık"

Özkoç, "Ahmet Hakan’ın CHP’ye akıl vermesinden de bıktık!" dedi. Ahmet Hakan'ın "Özgür Özel’in siyaseti sertleştirmesi CHP’nin ne işine yarayacak?" başlıklı yazısının ardından açıklama yapan Özkoç, "Akıl verme, gazetecilik yap kardeşim, zaten gazeteciliği iyi yaparsan bu vatana bir Cumhurbaşkanı’nından bile büyük hizmet etmiş olursun. Siyaseti sertleştiren Özgür Özel değil, sizin yalan, gerçekleri gizleyen gazeteciliğiniz" iddialarında bulundu.

Ahmet Hakan'dan cevap

Ahmet Hakan, Engin Özkoç'a köşesinden cevap verdi. Hakan, dün yayınlanan yazısında, CHP'li Özkoç'un üslubunun çirkin, düzeysiz ve yapıcılıktan uzak olduğunu belirtti.

"CHP’li Özgür Özel’in bir yandan hükümetle, bir yandan Devlet Bahçeli’yle polemiğe tutuşması üzerine... 'Haklı-haksız' meselesine pek girmeden bir siyasi analiz yaptım. Hakaret etmedim. İncitici tek bir harf bile yazmadım. Yapmaya çalıştığım şey, soğukkanlı bir siyasi analizden ibaretti. Dediğim şuydu: Siyasetin sertleşmesi, CHP’nin işine yaramaz. Bunun nedenlerini de anlattım. Kendimce. 'Bu benim görüşümdür. İster benimsenir, ister benimsenmez' diye vurgulamayı da ihmal etmedim." ifadelerini kullanan Ahmet Hakan, Engin Özkoç'un tepkisini şu ifadelerle değerlendirdi:

"Trol üslubu, ergen tepkisi"

"Kullandığı şu trol üslubuna bakın... Yapıcı bir eleştiri karşısında takındığı şu tutuma bakın... Soğukkanlı bir analiz yazısına karşı geliştirdiği şu öfkeye bakın... 'Sen önce kendine bak, tamam mı?' tarzı şu ergen tepkisine bakın..."

"Koftiden efeleniyor"

Hakan, yazısının devamında Özkoç'la ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Şöyle tipler vardır: Yüz yüze geldiğinizde... Nezakette aşırılığa kaçarlar, beyefendilikleri hep mübalağalıdır, saygıyı lüzumundan fazla abartırlar. Bu tipler, yüz yüze olmadığınız anlarda ise... Koftiden efelenirler, şaşırtıcı derecede düzeysizleşirler, hiç gereği yokken meydan okurlar falan. Bundan sonra Engin Özkoç dendiğinde aklıma hep böyle tipler gelecek."