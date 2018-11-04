Ahmet Hakan'dan Ahmet Kural'a: Goygoyu kes!

Türkiye’nin gündemine oturtulan Ahmet Kural ve şarkıcı Sıla arasındaki şiddet olayına Hürriyet yazarı Ahmet Hakan da dahil oldu. Hakan "Bırak goygoyu Ahmet Kural" başlıklı bugünkü köşesinde Ahmet Kural’ı sert bir dille eleştirdi.

Hakan’ın yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Öyle rezil bir açıklama yapmışsın ki…

İma ettiğin şey şu:

"Sıla bana söyleyemeyeceğim korkunçlukta bir laf etti… Ben de ona vurmak zorunda kaldım".

Ne oluyor Ahmet Kural.

Tahrik indirimi falan mı bekliyorsun?

Şunu bil ki Ahmet Kural:

Sıla sana yeryüzünün gelmiş geçmiş en korkunç sözünü söylemiş bile olsa…

Uyguladığın şiddetin gerekçesi olmaz, olamaz.

Kadına şiddetin gerekçesi olmaz Ahmet Kural!

Bırakırsın, gidersin, terk edersin, yüzünü asarsın…

Ama el kaldıramazsın.

Yani demem o ki…

Kendini temize çıkarma adına kendini daha fazla batırma.

Ve goygoyu kes!"