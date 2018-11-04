0553 313 94 23
impression

Ahmet Hakan'dan Ahmet Kural'a: Goygoyu kes!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, şarkıcı Sıla Gençoğlu'na şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında soruşturma açılan oyuncu Ahmet Kural'a bugünkü köşesinden sert tepki gösterdi. Türkiye'nin gündemine zorla oturtulan bu olayla ilgili görüşlerini bildirmeden duramayan Hakan, yazısında Ahmet Kural'la ilgili "Yani demem o ki... Kendini temize çıkarma adına kendini daha fazla batırma. Ve goygoyu kes!" ifadelerini kullandı.

04 Kasım 2018 Pazar 12:29
Ahmet Hakan'dan Ahmet Kural'a: Goygoyu kes!

Türkiye’nin gündemine oturtulan Ahmet Kural ve şarkıcı Sıla arasındaki şiddet olayına Hürriyet yazarı Ahmet Hakan da dahil oldu. Hakan "Bırak goygoyu Ahmet Kural" başlıklı bugünkü köşesinde Ahmet Kural’ı sert bir dille eleştirdi.

Hakan’ın yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Öyle rezil bir açıklama yapmışsın ki…

İma ettiğin şey şu:

"Sıla bana söyleyemeyeceğim korkunçlukta bir laf etti… Ben de ona vurmak zorunda kaldım".

Ne oluyor Ahmet Kural.

Tahrik indirimi falan mı bekliyorsun?

Şunu bil ki Ahmet Kural:

Sıla sana yeryüzünün gelmiş geçmiş en korkunç sözünü söylemiş bile olsa…

Uyguladığın şiddetin gerekçesi olmaz, olamaz.

Kadına şiddetin gerekçesi olmaz Ahmet Kural!

Bırakırsın, gidersin, terk edersin, yüzünü asarsın…

Ama el kaldıramazsın.

Yani demem o ki…

Kendini temize çıkarma adına kendini daha fazla batırma.

Ve goygoyu kes!"

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 12:29
  1. Ahmet Kural
  2. Sıla
  3. dayak
  4. Ahmet Hakan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elektrikli süpürgenin fişini çekerken akıma kapılıp can verdi
    1. Elektrikli süpürgenin fişini çekerken..
    2. Jailson, olaylı derbi sonrası konuştu!..
    3. Altın hesapları 40 milyar liraya dayandı
    4. İhracatçılara pasaport kolaylığı
    5. Akhisarspor fırsatı kaçırdı! 1-1
    6. Sanayiciye bedelsiz arsa tahsisinden..
    7. Milli İHA'larda yerli haberleşme..
    8. Bakandan "haksız fiyat artışı"..
    9. Eren Derdiyok'un fişi çekildi!
    10. Vassel Ankaragücü için geldi!
    11. Cumhurbaşkanlığı adaylığını Muharrem..
    12. Filipinler’de 6.0 şiddetinde deprem..
    13. Felahetpişe: Kaşıkçı olayında Türkiye..
    14. Ahmet Hakan'dan Ahmet Kural'a: Goygoyu..
    15. Pereira şampiyonluğa gidiyor!
    16. Avcı: Bizde 20-25 gol atan çıkmaz!
    17. Saadet Partisi belediye başkanı..
    18. Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman..
    19. Maratonda koşan keçiye madalya verildi
    20. Verilen yemekleri yemeden yavrularına..
    Erdoğan Rezaleti açıkladı! 'Yüzlerce mescidi kapatıp ahır yaptılar'
    Erdoğan Rezaleti açıkladı! 'Yüzlerce mescidi kapatıp ahır yaptılar'
    Yunan kıyafeti giyen büyükelçi geri çağrıldı
    Yunan kıyafeti giyen büyükelçi geri çağrıldı
    Erdoğan'dan, Mine G. Kırıkkanat'a unutamayacağı cevap
    Erdoğan'dan, Mine G. Kırıkkanat'a unutamayacağı cevap
    Komşudan yerli savaş uçağı açıklaması
    Komşudan yerli savaş uçağı açıklaması
    Hacettepe’de sapkın derse soruşturma
    Hacettepe’de sapkın derse soruşturma

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    Türkiye'den dev hamle! Teröristlerin akıllarını alacak
    Türkiye'den dev hamle! Teröristlerin akıllarını alacak
    Ünlü isme bıçaklı saldırı! Hayatını kaybetti
    Ünlü isme bıçaklı saldırı! Hayatını kaybetti