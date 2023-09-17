Ahmet Hakan yine ayak yaptı! Bırak bu işleri yahu

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçen seçim döneminde izlediği yolu destekleyerek bazı eleştirilerde bulundu.

Kılıçdaroğlu’nun sağa yönelmesini, kurduğu ittifakları, helalleşme çağrısını destekleyen Hakan, “İnandırıcılıktan uzak kaldı... Yenilgilerle dolu kişisel tarihinin kötü imajıyla sahneye çıkmakta ısrarcı oldu... Her tarafa açılacağım diye biraz fazla dağıttı... Atatürk’ü hepten unuttu... Bir karizma inşa edemedi... Kendi adaylığını dayattı... Kendi adaylığını sağlama almak için minik sağ partilere milletvekillikleri ikram etti... ‘Kiminle kazanırız?’ sorusunu sormak yerine ‘kazansak da kaybetsek de benimle’ dedi” eleştirileri getirdi.

“Bazı CHP’liler, ‘Kişileri değil yolu değiştirmemiz gerekir’ diyor ya... Kulağa güzel geliyor ama çok yanlış” diyen Hakan, genel başkanlığa aday olan Örsan K. Öymen’in ekibindeki “Nur Serter” ve “Necla Arat” isimlerine dikkati çekti. Hakan, “90’lı yıllar boyunca yürütülen ödünsüz türban düşmanlığının simgeleşmiş iki ismi. Örsan K. Öymen, genel başkanlığı kazanır ve bu ekibin anlayışıyla partiyi yeniden kurgularsa... CHP’nin oyu Yeniden Refah Partisi’nin gerisine düşer. Yolu değil kişiyi değiştirmeleri gerekiyor” diye yazdı.



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