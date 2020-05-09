Ahmet Hakan: Türkiye birçok ülkeden başarılı

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Ahmet Hakan bugünkü, "Türkiye'nin nesi başarılı" başlıklı yazısında, "Bazıları ölüm sayısını 1.5’la çarpıyor, bazıları ise “2 ile çarpmak lazım” diyor. Çarpsan da bölsen de toplasan da çıkarsan da... Sonuç değişmiyor: Türkiye, Avrupa’daki birçok önemli ülkeden daha başarılı... " dedi.

Ahmet Hakan'ın bugünkü köşe yazısında ilgili bölüm şöyle:

Milyon kişiye göre ölüm sayılarını veriyorum:

- İSPANYA: 562

- İTALYA: 500

- İNGİLTERE: 460

- FRANSA: 398

- ABD: 234

- ALMANYA: 88

- TÜRKİYE: 44

“Çok başarılı” sayılan Almanya’da bile milyon kişiye düşen ölüm sayısı 88... Türkiye ise Almanya’dan çok daha iyi durumda.

Bazıları ölüm sayısını 1.5’la çarpıyor, bazıları ise “2 ile çarpmak lazım” diyor.

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Gelelim vaka sayılarındaki duruma...

Milyon kişiye göre vaka sayılarını veriyorum:

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- İSPANYA: 5563

- ABD: 3927

- İTALYA: 3592

- İNGİLTERE: 3114

- FRANSA: 2678

- ALMANYA: 2022

- TÜRKİYE: 1607

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Burada da Türkiye’nin tartışılmaz başarısı ortaya çıkıyor. Burada da “çok başarılı” sayılan Almanya’dan çok daha iyi durumdayız. Üstelik sınırımızda İran gibi salgının çok önce başladığı bir ülke var. Suriye, Irak gibi kontrolsüz ülkeler var.

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Sağlık sisteminin salgına cevap verme kapasitesine, yoğun bakımdaki hasta sayısına, iyileşen hasta oranlarına falan hiç girmiyorum.

O alanlardaki başarı, zaten gözle görülen bir başarı.

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İster AK Partili ol, ister CHP’li...

İster hükümet yandaşı ol, ister hükümet karşıtı...

Yapman gereken şey değişmez:

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Ülkenle gurur duy! Ülkenin potansiyeliyle gurur duy! Ülkenin kriz çözme becerisiyle gurur duy! Ülkenin doktorlarıyla gurur duy! Ülkenin hemşireleriyle gurur duy! Ülkenin insanlarıyla gurur duy!

ÖLÜ SAYISINDAN OLMADI, İNGİLTERE’YE GİDEN İHRAÇ ÜRÜNLERDEN GİDELİM

Önce, “Yanacağız, biteceğiz, yoğun bakımlar dolacak, mahvolacağız” dediler.

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Baktılar, söyledikleri gibi olmuyor.

Bu sefer sayılardan gitmeye başladılar. Hesap makineleri ellerinde, hesap üstüne hesap yaptılar.

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Baktılar, yine olmuyor.

Bu kez de mezarlıkları mesken edindiler ve başladılar ölü sayıları üzerinden spekülasyon yapmaya.

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Baktılar o da pek olmuyor.

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Ve bu sefer İngiltere’ye yollanan sağlık ürünleriyle ilgili tezvirata sarılmaya başladılar.

İngiliz Büyükelçisi’nin yalanlamasına rağmen...

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Bu tezviratta geldikleri en son nokta şurası oldu:

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Türkiye’nin devlet olarak İngiltere’ye gönderdiği yardımlarda hiçbir sorun yokmuş... O iş tamammış... Ama Türkiye’den özel bir şirketin İngiltere’ye sattığı binlerce üründen küçük bir kısmında “sorun” varmış. Bu şirketin kurucuları AK Partili imiş... Bu çok büyük bir skandalmış. Türkiye, bunun altından kalkamazmış. Falanmış... Filanmış...

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Aklımıza mukayyet olalım şu sıkıntılı günlerde. Akıl sağlığı çok mühim.