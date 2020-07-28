Ahmet Hakan, Tuncay Özkan'la böyle dalga geçti
Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan bugünkü köşesinde CHP'de Parti Meclisine seçilemeyen Tuncay Özkan ile dalga geçti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, CHP'nin CNN Türk'ü boykot kararı aldığını resmi olarak açıklamış CHP'lilerin CNN Türk kanalındaki yayınlara katılmayacağını bildirmişti. Özkan, CNN Türk'ü "AK Parti söylemleri doğrultusunda bir reklam ajansı gibi çalışmakla" suçlamıştı.
CHP'de Parti Meclisi'ne seçilemeyen Tuncay Özkan'ın boykotunu hatırlatan Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugün yayınlanan köşe yazısında Özkan'la dalga geçti.
Hakan, şu ifadeleri kullandı:
"Tuncay Özkan, sırf CHP kurultayında çizik yememek için CNN Türk’e boykot atraksiyonuna imza atmıştı. Ve CNN Türk’e boykot atraksiyonu, Tuncay Özkan’ı çizik yemekten kurtaramadı. Ve Tuncay Özkan seçilemedi. Nasıl üzüldüm ama... Hahahahahaha!"