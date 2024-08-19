Ahmet Hakan, resmen rezil kepaze etti! Ortalığı karıştırmaya bayılıyor

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Meclis Genel Kurulu’nda çıkan kavgayı değerlendirdiği köşesinde “Ahmet Şık ortalığı karıştırmaya bayılıyor” diye yazdı.

Ahmet Hakan, AK Parti sıralarına dönerek ağır sözler sarf eden Ahmet Şık’la ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

“Epeydir adı duyulmuyordu Ahmet Şık’ın. Pek olay çıkarmıyordu. Bunun eksikliğini hissetmiş olacak ki çıktı ve ortalığı karıştırıverdi. Böylece ‘Geleneksel Ahmet Şık odaklı ortalık karıştırmalar’ silsilesine yeni bir halka daha eklenmiş oldu. ‘Hırsızlar! Teröristler! En büyük terör örgütüsünüz! Hanedanlık mafyasıyla devlete çöktünüz!’ falan diye ağzını doldura doldura hakaretler savururken ölçüsüz tepkilerle karşılaşacağını tabii ki biliyordu Ahmet Şık. Ama bir şeyi daha biliyordu: Bir kesim de ‘Helal olsun be Ahmet Şık, acayip yürekli bir adamsın, ne şahane hakaret ettin’ diyecekti. Bir kesimden bu sözleri işitmek, bu alkışı almaktı amacı Ahmet Şık’ın. Oynadığı asıl yer, orasıydı. Oradan alacağı övgülere odaklanmıştı. Ölçüsüz hakaretlerinin temel nedeni buydu. Bu nedenle sesini yükseltip alçaltıyordu. Eskiden Ahmet Şık’ın öfkesinin bir samimiyeti vardı, o açıdan etkileyici olabiliyordu. Ama artık kalmadı öyle bir samimiyeti. O artık ’Dur ben bir ortalığı karıştırayım’ profesyonelliğinde.”



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