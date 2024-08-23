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Medya Ahmet Hakan resmen çıldırdı: Allah bin türlü belasını versin
Medya

Ahmet Hakan resmen çıldırdı: Allah bin türlü belasını versin

Yeniakit Publisher
2024-08-23 10:25:00 -
Ahmet Hakan resmen çıldırdı: Allah bin türlü belasını versin

Ahmet Hakan, sosyal medyada yayılan Özgür Özel'in ayak röntgeni filmlerinin rahatsız edici olduğunu ifade etti. Hakan, bu tür paylaşımların ciddiyetsiz olduğunu belirterek, "ayağından vurulma" iddialarına dair "Ancak ayak röntgeni filminin paylaşılmasıyla dedikodulara son verilecek bu ortamın Allah bin türlü belasını versin" dedi. Ahmet Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

Ahmet Hakan, sosyal medyada yayılan Özgür Özel'in ayak röntgeni filmlerinin rahatsız edici olduğunu ifade etti. Hakan, bu tür paylaşımların ciddiyetsiz olduğunu belirterek, "ayağından vurulma" iddialarına dair "Ancak ayak röntgeni filminin paylaşılmasıyla dedikodulara son verilecek bu ortamın Allah bin türlü belasını versin" dedi. Ahmet Hakan, Hürriyet'teki yazısında  şunları kaydetti:

"Sosyal medyayı bir açtım.

Her yerden Özgür Özel’in ayak röntgeninin filmleri fışkırıyordu.

Çok rahatsız oldum.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Niye durup dururken Özgür Özel’in ayağının röntgen filmine maruz kalalım ki?

Süper yakışıksız, aşırı ciddiyetsiz bir durum.

İyi ama “Özgür Özel’i ayağından vurdular” diye çıkarılan dedikodunun önü başka nasıl kesilecekti?

“Ayağından vurdular” iftirasının yapışıp kalmaması için o röntgen filminin ortaya çıkarılmasından başka yol var mıydı?

O zaman gelin hep birlikte şu bedduayı edelim:

Ancak ayak röntgeni filminin paylaşılmasıyla dedikodulara son verilecek bu ortamın Allah bin türlü belasını versin."

 

5
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Yorumlar

Koparan

Gozlerim yaşardı, ne kadar da coktur ben öleydimm diye dizlerine vuranlar..

serdar

Ayak filminin kendisine ait olduğu ne malum? Bunun onbinlerce örnek var ülkemizde.
TÜM YORUMLARA GİT ( 5 )
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