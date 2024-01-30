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Sosyal Medya Ahmet Hakan ortalığı karıştırdı! Duyunca şok olacaksınız… Dem Parti adaları neden istiyor?
Sosyal Medya

Ahmet Hakan ortalığı karıştırdı! Duyunca şok olacaksınız… Dem Parti adaları neden istiyor?

Yeniakit Publisher
2024-01-30 11:52:00 - 2024-01-30 12:33:01

Ahmet Hakan, "DEM Parti Adalar'ı niye istiyor?" sorusuna verdiği, "İmralı'ya yakın olduğu için" yanıtıyla sosyal medyada gündem oldu.

Vatandaşlar, 31 Mart'ta sandık başına giderek 5 yıl boyunca şehrini, ilçesini ve mahallesini emanet edeceği kişileri belirleyecek.

Yerel seçimlere kısa bir süre kala partilerin aday belirleme çalışmaları hız kazandı.

DEM Parti, CHP'den İstanbul'da iki ilçe istedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde DEM Parti ile bir görüşme gerçekleştirdi.

DEM Parti eş genel başkanlarının, Özel'den İstanbul'da Esenyurt ve Adalar'da kendi adaylarının desteklenmesini istediği iddia edildi.

CHP, her iki ilçede de bir aday belirlemedi.
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Ahmet Hakan'dan İmralı şakası

CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programın moderatörlüğünü yapan Ahmet Hakan, İmralı şakası ile sosyal medyada gündem oldu.

"DEM Parti'nin İstanbul'da aday çıkartmama karşılığında Adalar Belediyesi'ni istiyor" iddialarının konuşulduğu programda Ahmet Hakan, "DEM Parti, Adalar'ı niye istiyor?" sorusuna, "İmralı'ya yakın olduğu için" yanıtını verdi.

Ahmet Hakan'ın esprisi sonrası stüdyoda gülüşmeler yaşandı.

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