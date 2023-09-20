Ahmet Hakan, ona tam 1000 dolar bayılmış! Erdoğan detayı dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'na katılmak için ABD'de. Erdoğan'la birlikte giden gazetecilerden Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, New York izlenimlerini yazdı. Ahmet Hakan, 1000 dolar bayıldığı otelde doğru düzgün bir hizmet alamamaktan yakındı. Hakan, uçakta okuduğu Doğu Perinçek kitabından da çok etkilenmiş. İşte Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü:

“- Uçakta Doğu Perinçek’in hayatını anlattığı “ADIM DOĞU” kitabı vardı elimde. Baştan sona ABD karşıtlığı üzerine bina edilmiş bir hayatı, ABD yolunda okumak. Planlı bir ironi oldu yani. Kitap bitti. O kadar etkilendim ki az kalsın “Milli Demokratik Devrim” taraftarı olacaktım.

- New York’ta sonbahar. Yağmur da var. İnceden üşüyorum. Benim gibi bir yağmur âşığı için bulunmaz nimet yani. Fakat mutlu değilim. Çünkü yağmur çok istikrarsız yağıyor, pis bir şaka yapar gibi. Üstelik üzerimde takım elbise var. Üstelik şemsiyem yok. Üstelik bir etkinlikten başka bir etkinliğe giderken yakalıyor beni yağmur. Bilmem anlatabildim mi neden mutlu olamadığımı.

- Bu gökdelenlerin fotoğrafını ben çektim. Bin dolar bayılıp asla doğru dürüst hizmet alamadığım otelin 34’üncü katının penceresinden. Gökdelen, normalde antipatik bir yapıdır. Fakat New York’ta hiç de antipatik gelmiyor insana. Düzensiz dağılımdan çıkan bir estetik. Böyle bir şey olmuş. Ya da bana öyle geliyor. Bilemiyorum artık.”

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