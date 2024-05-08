Ahmet Hakan, o skandala böyle patladı: Epeydir bu tür laikçi ataklara pek tanık olmuyorduk

CHP'li İzmir Karşıyaka Belediyesi'ne ait salonda nikah memuru, nikah öncesi dua okunmasını engellemişti. Söz konusu işgüzârlığa bir tepki de Ahmet Hakan’dan geldi. “Epeydir bu tür laikçi ataklara pek tanık olmuyorduk. Seçim galibiyetinin getirdiği özgüven mi neden oldu acaba bu atağa?” diye soran Hakan, Hürriyet’teki yazısında şunları kaydetti:

“Karşıyaka Belediyesi’nin nikâh salonu.

Nikâh kıyılmadan önce aile, bir din görevlisine dua ettirmek istiyor.

Belediye nikâh memuru hanım, gayet haşin biçimde “Burada resmi nikâh kıyılıyor, dua edemezsiniz” diyerek mikrofonu çekip alıyor dua eden hocanın elinden.

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Epeydir bu tür laikçi ataklara pek tanık olmuyorduk.

Seçim galibiyetinin getirdiği özgüven mi neden oldu acaba bu atağa?”