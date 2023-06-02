Ahmet Hakan, o şarkıcıyı böyle rezil kepaze etti! Vay manipülatör vay

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, seçimden önce verdiği bir konserde “Bu konserimizin son konserimiz olmamasını istiyorsanız, sandıkta ne yapacağınızı biliyorsunuzdur” diyen şarkıcı Hayko Cepkin'in önümüzdeki iki ayı konserle dopdolu geçireceğine işaret etti. Cepkin'in manipülasyon yaptığını belirten Hakan, şunları kaydetti:

"Seçimden önce verdiği bir konserde şöyle demişti Hayko Cepkin:

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“Bu konserimizin son konserimiz olmamasını istiyorsanız, sandıkta ne yapacağınızı biliyorsunuzdur.”

ÖNE ÇIKAN VİDEO

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Hayko Cepkin’in seçim sonrası vereceği konserlerin programı geldi önüme.

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Bu takvime göre sanatçımız, önümüzdeki iki ayı konserle dopdolu geçiriyor.

Milim gerilemesi yok beyefendinin.

Yani her şey olması gerektiği gibi.

Her şey olağan seyrinde.

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Bundan böyle benim gözümde Hayko Cepkin’in KONDA’dan bir farkı yok.

Çünkü seçimden önce ikisi de aynı şeyi yaptı:

Manipülasyon ve seçmen yanıltmaca."