Ahmet Hakan, o kepazeliğe isyan etti! ‘Bunun yasak olmasını öyle istiyorlar ki…’

Ahmet Hakan, “Kürtçe halay” eşliğinde “örgüt propagandası” yaptıkları için gözaltına alınıp tutuklananlarla ilgili yazdığı köşe yazısında DEM Partililere yönelik çarpıcı bir eleştiri getirdi.

“Kürtçe halay” eşliğinde “örgüt propagandası” yaptığı iddia edilenlere yönelik düzenlenen operasyonları köşesine taşıyan Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

“Kürtçe halay çekenlere yönelik baskınlar söz konusu değildir. Halaylarda terör örgütüne selam çakanlara yönelik baskınlar söz konusudur” diyen Ahmet Hakan, şöyle devam etti:

“DEM Parti çevresinden bazı isimler, sanki Kürtçe halay çekenleri tutup götürüyorlarmış gibi bir hava estiriyorlar. ‘Halaylarımız yasaklanıyor’ diye ajitasyon yapıyorlar. Buradan çıkarabileceğimiz en anlamlı sonuç şudur:

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DEM Parti çevresine mensup bu kişiler Kürtçe halay çekilmesinin yasak olduğu günleri fena halde özlüyorlar. Kürtçe halay çekenlerin karakollara götürüldüğü günleri yaman biçimde arzuluyorlar. Çünkü Kürtçe halay çekilmesinin yasak olduğu günlerde söyleyecek çok haklı ve çok meşru sözleri olabiliyordu. Söyledikleri sözlerin bir karşılığı vardı. Oysa şimdi malzemesiz kalmanın sancısı içinde kıvranıyorlar.”