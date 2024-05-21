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Medya Ahmet Hakan, o alçakların yargılanmasını istedi: Bu olay idari yaptırımlarla falan geçiştirilemez
Medya

Ahmet Hakan, o alçakların yargılanmasını istedi: Bu olay idari yaptırımlarla falan geçiştirilemez

Yeniakit Publisher
2024-05-21 11:45:00 -
Ahmet Hakan, o alçakların yargılanmasını istedi: Bu olay idari yaptırımlarla falan geçiştirilemez

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Amasya'da bir et entegre tesisinde görevli iki kişinin, kesim öncesi büyükbaş hayvanı bayıltmak için başına defalarca baltayla vurup, bir diğer hayvana birkaç defa bıçak batırdıkları işkence görüntüleri hakkında kaleme aldığı yazısında, “Bu vahşiler, bu yaptıklarının hesabını hukuk önünde vermelidir” dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Amasya'da bir et entegre tesisinde görevli iki kişinin, kesim öncesi büyükbaş hayvanı bayıltmak için başına defalarca baltayla vurup, bir diğer hayvana birkaç defa bıçak batırdıkları işkence görüntüleri hakkında kaleme aldığı yazısında, “Bu vahşiler, bu yaptıklarının hesabını hukuk önünde vermelidir” dedi.

Hakan, “Bu olay idari yaptırımlarla falan geçiştirilemez” diye çağrıda bulundu.

 
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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

İlahi Ahmet ey bu eylemi bir insana yapanlar ne ceza alıyor ki hayvana yapanlar da alsın şayet ölüm tehlikesi yoksa denetimli serbestlik ve yallah dışarı.

Erkan Dalkilic

hayvan korumacilar nerdeler yalniz sokaklarda  leri besliyorlar ne icin aym var vay vay vay.
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