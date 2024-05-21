Ahmet Hakan, o alçakların yargılanmasını istedi: Bu olay idari yaptırımlarla falan geçiştirilemez
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Amasya'da bir et entegre tesisinde görevli iki kişinin, kesim öncesi büyükbaş hayvanı bayıltmak için başına defalarca baltayla vurup, bir diğer hayvana birkaç defa bıçak batırdıkları işkence görüntüleri hakkında kaleme aldığı yazısında, “Bu vahşiler, bu yaptıklarının hesabını hukuk önünde vermelidir” dedi.
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Amasya'da bir et entegre tesisinde görevli iki kişinin, kesim öncesi büyükbaş hayvanı bayıltmak için başına defalarca baltayla vurup, bir diğer hayvana birkaç defa bıçak batırdıkları işkence görüntüleri hakkında kaleme aldığı yazısında, “Bu vahşiler, bu yaptıklarının hesabını hukuk önünde vermelidir” dedi.
Hakan, “Bu olay idari yaptırımlarla falan geçiştirilemez” diye çağrıda bulundu.
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