Ahmet Hakan, Kim Kardashian’ı Erdoğan’ın o sözüyle vurdu

Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarına saldırmasıyla başlayan çatışmalar sonrası paylaşımlarda bulunan Ermeni asıllı Kim Kardashian, Azerbaycan ve Türkiye hakkında küstah ifadeler kullanmıştı.

Ermenistan’ın saldırgan tutumunu görmezden gelen Kim Kardashian, Azerbaycan’ın ‘savaş propagandası’ için sosyal medyayı bloke ettiğini iddia ederek “Türkiye silah ve savaşçı göndermemesi konusunda uyarılmalı” demişti.

Erdoğan'ın sözünü hatırlattı

Bugünkü yazısında Kardashian’ın skandal iddialarına değinen Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sinirlendiğinde yaptığı en meşhur çıkış şöyledir: 'Sen kimsin?' 'Dünyanın en büyük lüzumsuzluk ünlüsü' diye nitelendirilebilecek Kim Kardashian adlı şahsın, meseleden zerre kadar haberi olmadığı halde... Sosyal medya hesabından Azerbaycan ve Türkiye karşıtı mesajlar yayınlamasına karşı verilebilecek en güzel tepki.. 'Sen kimsin?' tepkisidir. Adı 'Kim' olan birine 'Sen kimsin' demenin dayanılmaz tadını tatmak az şey değildir hani." diye yazdı.