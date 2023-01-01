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Medya Ahmet Hakan, Kılıçdaroğlu'nu çok fena madara etti! Bay Kemal, eşekten düşmüşe dönecek
Medya

Ahmet Hakan, Kılıçdaroğlu'nu çok fena madara etti! Bay Kemal, eşekten düşmüşe dönecek

Ahmet Hakan, "Biri Kılıçdaroğlu'na şunları söyleyebilir mi" başlığını attığı yazısında, Bay Kemal'i fena madara etti.

Yeniakit Publisher
2023-01-01 11:14:00 -
Ahmet Hakan, Kılıçdaroğlu'nu çok fena madara etti! Bay Kemal, eşekten düşmüşe dönecek

Ahmet Hakan, "Biri Kılıçdaroğlu'na şunları söyleyebilir mi" başlığını attığı yazısında, Bay Kemal'i fena madara etti. Hakan, Hürriyet'teki köşesinde 3 madde sıralayıp şunları kaydetti:

"- LOADING: “Loading halkım loading” videosu güzeldi, etkiliydi. Fakat halkımız arasında “loading” kelimesindeki espriyi fark edeceklerin oranı yüzde 4 bile değildir. “Loading” kelimesini doğru dürüst telaffuz edeceklerin oranı ise daha düşüktür.

*

- GARİPSEMEK: “Adayınız kim?” diye sorulduğunda şöyle demiş: “Adayımızı niye merak ediyorsun? En çok garipsediğim olay bu.” Söyleyin kendisine: Hiç garipsemesin. Zira halkın yüzde 99.9’u bunu merak ediyor.

*

- YETER: “Ben söylüyorum, iktidar yapıyor. İşte görüyorsunuz: Ben EYT dedim, iktidar yaptı” söylemi, ilk üç gün desteklendi. Ama artık yeter. Bu söylemle devam edilirse milletin yüzde 70’i, “O halde böyle devam etsin. Sen söyle, iktidar yapsın” diyebilir."

 

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Yorumlar

Battal

Ben söyledim yaptı EYT. söyle köprüleri yolları tünelleri iha sih lari yapsınlar.sayin Kılıçdaroğlu senin millet vekillerin bu yapilane karşimi değilmi?
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