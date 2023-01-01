Ahmet Hakan, Kılıçdaroğlu'nu çok fena madara etti! Bay Kemal, eşekten düşmüşe dönecek

Ahmet Hakan, "Biri Kılıçdaroğlu'na şunları söyleyebilir mi" başlığını attığı yazısında, Bay Kemal'i fena madara etti. Hakan, Hürriyet'teki köşesinde 3 madde sıralayıp şunları kaydetti:

"- LOADING: “Loading halkım loading” videosu güzeldi, etkiliydi. Fakat halkımız arasında “loading” kelimesindeki espriyi fark edeceklerin oranı yüzde 4 bile değildir. “Loading” kelimesini doğru dürüst telaffuz edeceklerin oranı ise daha düşüktür.

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- GARİPSEMEK: “Adayınız kim?” diye sorulduğunda şöyle demiş: “Adayımızı niye merak ediyorsun? En çok garipsediğim olay bu.” Söyleyin kendisine: Hiç garipsemesin. Zira halkın yüzde 99.9’u bunu merak ediyor.

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- YETER: “Ben söylüyorum, iktidar yapıyor. İşte görüyorsunuz: Ben EYT dedim, iktidar yaptı” söylemi, ilk üç gün desteklendi. Ama artık yeter. Bu söylemle devam edilirse milletin yüzde 70’i, “O halde böyle devam etsin. Sen söyle, iktidar yapsın” diyebilir."