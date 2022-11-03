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Siyaset Ahmet Hakan Kılıçdaroğlu'nu 8 maddede rezil etti
Siyaset

Ahmet Hakan Kılıçdaroğlu'nu 8 maddede rezil etti

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 8 maddede CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun hatalarını sıraladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-03 09:56:00 -
Ahmet Hakan Kılıçdaroğlu'nu 8 maddede rezil etti

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ısrar ettiği hatalarını yüzüne vurdu.

Ahmet Hakan'ın bugünkü yazısının ilgili bölümü:

KILIÇDAROĞLU’NUN SEKİZ TEMEL SORUNU

BİR: Bir hata yapıyor. O hatayı telafi etmek istiyor. Bunun için bulduğu yol, başka bir hata yapmak oluyor. Böylece zincirleme hatalara yol açıyor. Bunun doğurduğu sorun: Büyük kontrolsüzlük sorunu.

*

İKİ: Parti kurullarını, milletvekillerini, örgütü bir tarafa bırakmış, tüm sansasyonel çıkışlarını kim oldukları belirsiz danışmanlarla yapıyor. Bunun doğurduğu sorun: Siyaseti sansasyona boğma sorunu.

*

ÜÇ: “Cari açığı uyuşturucuyla kapatıyorlar” şeklinde akla, mantığa, izana, idrake sığmayacak büyük iddiaları peynir ekmek gibi ortaya sürüyor. Bunun doğurduğu sorun: Hükümete muhalefet yerine devlete muhalefet sorunu.

*

DÖRT: Bazen Mevlânâ oluyor, herkesi sımsıkı kucaklıyor. Bazen Terminatör oluyor, herkesi biçip doğruyor. Bazen alttan alıyor. Bazen üstten alıyor. Buradan doğan sorun: Kimlik bunalımı sorunu.

*

BEŞ: Hiçbir işe yaramayan ABD seyahatinden sonra hiçbir işe yaramayacak Londra seyahatine çıkıyor. Herkesin gereksizliği üzerinde hemfikir olduğu konuları bir inat konusu haline getiriyor. Buradan doğan sorun: Eleştirilere kulak tıkama sorunu.

*

ALTI: TOGG açılışına gitmek ya da TOGG açılışına gitmemek. Bu iki seçenek arasından ezberine en uygununu tercih ediyor ve gitmiyor. Buradan doğan sorun: Ezbere teslim olma sorunu.

*

YEDİ: Kendisini tamamen cumhurbaşkanlığı adaylığına odaklamış durumda. Feci angaje bu işe. Aday olamazsa siyaseten tükenecek derecede angaje... Buradan doğan sorun: Hesapsızca açılma sorunu.

*

SEKİZ: Durup dururken bir başörtüsü gündemi yarattı. Onu da bir türlü toparlayamadı. Kendi açtığı gündem üzerinden bugün bile köşeye sıkıştırılıyor. Buradan doğan sorun: Al da at tarzı gollük paslar verme sorunu.

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Yorumlar

Neron11

Bence CHP KK'yı harcamak için yoğun çaba harcıyor, bu kadar saçmalama rekoru kıran birinin CHP gibi bir partinin başında olması kadar acı ne olabilir, çevresinde ona akıl veren, konuşmalarını düzenleyen kimlerse KK için çalışmadığı kesin.

Ali Karakeseli

Yakında bir yere büyükelçi olur bu da.
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