Ahmet Hakan Kılıçdaroğlu'nu 8 maddede rezil etti

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ısrar ettiği hatalarını yüzüne vurdu.

Ahmet Hakan'ın bugünkü yazısının ilgili bölümü:

KILIÇDAROĞLU’NUN SEKİZ TEMEL SORUNU

BİR: Bir hata yapıyor. O hatayı telafi etmek istiyor. Bunun için bulduğu yol, başka bir hata yapmak oluyor. Böylece zincirleme hatalara yol açıyor. Bunun doğurduğu sorun: Büyük kontrolsüzlük sorunu.

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İKİ: Parti kurullarını, milletvekillerini, örgütü bir tarafa bırakmış, tüm sansasyonel çıkışlarını kim oldukları belirsiz danışmanlarla yapıyor. Bunun doğurduğu sorun: Siyaseti sansasyona boğma sorunu.

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ÜÇ: “Cari açığı uyuşturucuyla kapatıyorlar” şeklinde akla, mantığa, izana, idrake sığmayacak büyük iddiaları peynir ekmek gibi ortaya sürüyor. Bunun doğurduğu sorun: Hükümete muhalefet yerine devlete muhalefet sorunu.

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DÖRT: Bazen Mevlânâ oluyor, herkesi sımsıkı kucaklıyor. Bazen Terminatör oluyor, herkesi biçip doğruyor. Bazen alttan alıyor. Bazen üstten alıyor. Buradan doğan sorun: Kimlik bunalımı sorunu.

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BEŞ: Hiçbir işe yaramayan ABD seyahatinden sonra hiçbir işe yaramayacak Londra seyahatine çıkıyor. Herkesin gereksizliği üzerinde hemfikir olduğu konuları bir inat konusu haline getiriyor. Buradan doğan sorun: Eleştirilere kulak tıkama sorunu.

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ALTI: TOGG açılışına gitmek ya da TOGG açılışına gitmemek. Bu iki seçenek arasından ezberine en uygununu tercih ediyor ve gitmiyor. Buradan doğan sorun: Ezbere teslim olma sorunu.

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YEDİ: Kendisini tamamen cumhurbaşkanlığı adaylığına odaklamış durumda. Feci angaje bu işe. Aday olamazsa siyaseten tükenecek derecede angaje... Buradan doğan sorun: Hesapsızca açılma sorunu.

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SEKİZ: Durup dururken bir başörtüsü gündemi yarattı. Onu da bir türlü toparlayamadı. Kendi açtığı gündem üzerinden bugün bile köşeye sıkıştırılıyor. Buradan doğan sorun: Al da at tarzı gollük paslar verme sorunu.