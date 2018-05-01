Ahmet Hakan Kanal D Ana Haber'e veda etti

16 Ocak 2017'den itibaren Kanal D Ana Haber'i sunan Ahmet Hakan, bu akşam yayın hayatına son verdi.

KISA BİR KONUŞMA YAPTI

Hakan, bülten sonunda kısa bir konuşma yaparak şunları söyledi: "16 Ocak 2017'de Kanal D Haber'de başlayan yolculuğumuz burada noktalanıyor. Bu akşam Kanal D ekranında son kez birlikte olduk. Hepinize çok teşekkürler ve iyi akşamlar."