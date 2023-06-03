Ahmet Hakan, kabine ile ilgili o "sırrı" böyle duyurdu

Ahmet Hakan, bugün açıklanacak yeni kabine ile ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Hakan, Hürriyet gazetesindeki "Kabine hakkında size bir sır vereyim mi" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

"- Her kim önünüze “Al bak. İşte kesin kabine listesi” diye bir liste uzatırsa...

- Her kim “Falanca falan bakanlığa geliyor” derse...

- Her kim “Külliye’den aldım haberi, falanca asla bakan olmayacak” derse...

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- Her kim yeni kabine hakkında tahminin ötesinde bir şey söylüyorsa...

Bilin ki o kişi yalan söylüyordur.

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Çünkü (…) kabinede kimlerin yer alacağını şu anda tek bir kişi biliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan."