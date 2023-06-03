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Medya Ahmet Hakan, kabine ile ilgili o "sırrı" böyle duyurdu
Medya

Ahmet Hakan, kabine ile ilgili o "sırrı" böyle duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-06-03 10:55:00 -
Ahmet Hakan, kabine ile ilgili o "sırrı" böyle duyurdu

Ahmet Hakan, bugün açıklanacak yeni kabine ile ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Ahmet Hakan, bugün açıklanacak yeni kabine ile ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Hakan, Hürriyet gazetesindeki "Kabine hakkında size bir sır vereyim mi" başlıklı yazısında şunları kaydetti:  

"- Her kim önünüze “Al bak. İşte kesin kabine listesi” diye bir liste uzatırsa...

- Her kim “Falanca falan bakanlığa geliyor” derse...

- Her kim “Külliye’den aldım haberi, falanca asla bakan olmayacak” derse...
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- Her kim yeni kabine hakkında tahminin ötesinde bir şey söylüyorsa...

Bilin ki o kişi yalan söylüyordur.

*

Çünkü (…) kabinede kimlerin yer alacağını şu anda tek bir kişi biliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan."

 

 

 

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