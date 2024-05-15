Ahmet Hakan, “Hayatımda duyduğum en harika yasak bu” diyerek duyurdu! Tek kelimeyle mükemmel
Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan “yeni tasarruf ve verimlilik paketi”ni kaleme aldı. Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:
Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan “yeni tasarruf ve verimlilik paketi”ni kaleme aldı. Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:
“-AUDİ YASASI: Yabancı menşeili araç kullanımı yasaklanmış. Hayatımda duyduğum en harika yasak bu.
-ALMA, KİRALAMA: Üç yıl süreyle yeni araç alınamayacak ve kiralama yapılamayacakmış. Bu da güzel. Bu da şahane.
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-PERSONEL SERVİSİ: Kamuda personel servisi hizmeti, toplu taşıma olan yerlerde kaldırılacakmış. Biraz muğlak değil mi bu? Toplu taşıma bizde tıkır tıkır işleyen bir mekanizma değil ki?
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-BEKLEMEK KABAHAT: İhtiyaç fazlası ve ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtlar tasfiye edilecekmiş. Yahu bunun için tasarruf paketi çıkarmak mı gerekiyordu? Bu zamana kadar yapılmaması kabahat.
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-BİNA DİKİLEMEYECEK: Hizmet binası alımı ve yapımı üç yıl süreyle durdurulmuş. Üç yıl süreyle de olsa kocaman kocaman binalar dikilemeyecek. Oh ne iyi!
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-YAYLA DOKTRİNİ: Kamu yerleşkeleri için kişi başına metrekare standardı getirilmiş. Yayla gibi yerlere, çiftlik gibi yerlere tırpan vuruluyor. Geç olsun da güç olmasın!
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-LOJMAN CEHENNEMİ: Türkiye bir lojman ve sosyal tesis cenneti haline gelmişti. Yeni paket, bu cenneti cehenneme çevirecek galiba. Aman iyi. Aman güzel.
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-EMEKLİNİN YERİNE: Sadece emekli olanın yerine yeni personel alınacakmış. Devlet dairelerini eleman istihdam etme merkezleri olmaktan çıkaracaklar sanırım. Başarırlarsa ne iyi olur.
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-UZAKTAN ÇALIŞ: Kamuda esnek ve uzaktan çalışma modellerinin geliştirilmesi. Esneği bilmem ama bazı alanlarda uzaktan çalışma şahane bir çözüm. Uzaktan çalışmayı hayata geçirebilirlerse büyük tasarruf sağlarlar.
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-HUZURSUZLUK HAKKI: Yönetim kurulu üyeliklerinden ballı ücretler alınıyordu huzur hakkı falan diye. Bunlara bir tavan sınır getirilmiş. Huzur haklarına bir huzursuzluk gelecek yani.
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-BÜYÜK GİDER: Bakanlıkların yurtdışı teşkilatları, ihtiyaçlar çerçevesinde gözden geçirilecekmiş. Aman gözden geçirilsin! En büyük gider kalemlerinin burada olduğu unutulmasın. Ayrıca yurtdışı geçici görevlendirmeye de bir neşter atılacakmış. Aman atılsın!
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-YILDIZLAR HAYAL: Hizmet içi eğitim, toplantı falan yapılıyordu beş yıldızlı otellerde. Artık yapılamayacakmış. Bunlar için gösterilen adres: Kamu tesisleri. Tasarrufun ruhu açısından bu da çok iyi.
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-HİÇ KÜÇÜMSEME: Sokak ve cadde ışıklandırmasında LED dönüşü hızlandırılacakmış. Hiç küçümsemeyin! Enerjide tasarruf, bizim için yaşamsaldır.
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-ÇAĞA UYUM: E yazışma, elektronik tebligat, kurumsal arşivlerin elektronik ortama taşınması falan... Bunlar tasarruf değil, çağa ayak uydurmanın gereği. Dolayısıyla tam destek bu maddeye.
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-ARTIK GÖRMEYECEĞİZ: Kamudan basılı propaganda kitapları ve broşürleri yağıyordu biz gazetecilere. Kapağını bile çevirmediğimiz gereksiz yayınlardı bunlar. Sanırım buna da bir son verilecek. İyi olur valla.
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-PLAKETE SON: Türkiye bir plaket cennetidir. Her törende mutlaka bir plaket tutuşturulur elinize. Hiçbir işe yaramayan bu plaketler, israfın daniskasıdır. Yaşasın! Artık plaket verilmesi de yasak.
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-EŞANTİYON: Ajanda, takvim, eşantiyon... Kamu kaynakları, bunlara gitmeyecekmiş artık. Tek kelimeyle mükemmel.”