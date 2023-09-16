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Medya Ahmet Hakan, "Hahahaha" deyip bombayı patlattı! Topu tam 90'a taktı
Medya

Ahmet Hakan, "Hahahaha" deyip bombayı patlattı! Topu tam 90'a taktı

Yeniakit Publisher
2023-09-16 13:53:00 -
Ahmet Hakan, "Hahahaha" deyip bombayı patlattı! Topu tam 90'a taktı

Ahmet Hakan, Ahmet Davutoğlu’nun altılı masada neler konuştuklarına dair açıklamalarını çok fena ti’ye aldı.

Ahmet Hakan, Ahmet Davutoğlu’nun altılı masada neler konuştuklarına dair açıklamalarını çok fena ti’ye aldı. “Seçim kazanmaya azmetmiş liderler masası değil de sanki ideolojik duruş kazanmaya çabalayan genç yetişkinlerin kaldıkları bir öğrenci evi gibi bir şey. Hahahaha” ifadelerini kullanan Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Ahmet Davutoğlu açıkladı.

Altılı Masa’da bazen şu temalar üzerine sohbetler etmişler:

*
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kemal Tahir, tasavvuf, Nazım Hikmet, Necip Fazıl, Osmanlı, Cumhuriyet tarihi, Türkeş, Erbakan, Demirel.

Seçim kazanmaya azmetmiş liderler masası değil de sanki ideolojik duruş kazanmaya çabalayan genç yetişkinlerin kaldıkları bir öğrenci evi gibi bir şey.

Hahahaha!

Bu liderler gerçekten bir alem."

 

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