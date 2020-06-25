Ahmet Hakan, Feyzioğlu'na böyle sahip çıktı: "Pek hoşuma gitti"

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 27 saat sonra baro başkanlarının yanına giden Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun süper medeni bir tutum içinde olduğunu savundu. Hakan bugünkü yazısında "Metin Feyzioğlu’nun o anda yapıp ettikleri" başlığı altında "Kim ne derse desin, benim pek hoşuma gitti." düşüncesini dile getirdi

"Bu süper medeni tutum..."

Hakan, "Çok sert tepkiler alacağını bile bile baro başkanlarının Ankara girişinde bekletildikleri yere gitti. Baro başkanlarının kendisinin geldiğini görmeleri üzerine sırtlarını dönmelerine hiç aldırış etmedi. 'Geçmiş olsun' dileğinde bulunduğunda baro başkanlarının kendisine attığı lafların tümünü sineye çekti. Öfkeyle cevaplar vererek orayı terk etmek yerine baro başkanlarının tüm tepkilerine rağmen orada kalmaya devam etti. Bir kere bile 'Size iyilik de yaramıyor kardeşim' falan türü çiğliklere başvurarak üste çıkmaya çalışmadı. Bu süper medeni tutum..." ifadesini kullandı.