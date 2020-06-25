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Ahmet Hakan, Feyzioğlu'na böyle sahip çıktı: "Pek hoşuma gitti"

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan avukatların yürüyüşüne 27 saat sonra destek vermek için giden TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'na destek verdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-25 08:26:00 - 2020-06-25 08:40:22
Ahmet Hakan, Feyzioğlu'na böyle sahip çıktı: "Pek hoşuma gitti"

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 27 saat sonra baro başkanlarının yanına giden Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun süper medeni bir tutum içinde olduğunu savundu. Hakan bugünkü yazısında "Metin Feyzioğlu’nun o anda yapıp ettikleri" başlığı altında "Kim ne derse desin, benim pek hoşuma gitti." düşüncesini dile getirdi

"Bu süper medeni tutum..." 

Hakan, "Çok sert tepkiler alacağını bile bile baro başkanlarının Ankara girişinde bekletildikleri yere gitti. Baro başkanlarının kendisinin geldiğini görmeleri üzerine sırtlarını dönmelerine hiç aldırış etmedi. 'Geçmiş olsun' dileğinde bulunduğunda baro başkanlarının kendisine attığı lafların tümünü sineye çekti. Öfkeyle cevaplar vererek orayı terk etmek yerine baro başkanlarının tüm tepkilerine rağmen orada kalmaya devam etti. Bir kere bile 'Size iyilik de yaramıyor kardeşim' falan türü çiğliklere başvurarak üste çıkmaya çalışmadı. Bu süper medeni tutum..." ifadesini kullandı. 

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Yorumlar

Nihal

Baro başkanları kahrolsun lanetliyorum şiddetle kınıyorum. CHPKK nın barolarını desteklemiyoruz!!!!
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ali

yargi 3 ayskLidir, biri de SAVUNMADIR...der durur bu barolar! bugunku cok sikayet edilen tarihsel ve kangren olmus "siyasallasmis yargi/adalet" sorununun onemli bir parcasi da iste bu ideolojik/adaletten uzakk lasmis/meslegi birakip siyaset yapan capsiz barolardir! koltuk sallaninca TBB ni bile tanimazlar))
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